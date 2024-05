De España a Buenos Aires: la travesía de Lali Espósito para llegar a tiempo a los Premios Gardel 2024

Lali Espósito es una cantante y actriz argentina de 32 años, y una de las artistas más populares de Argentina, con gran éxito en toda Latinoamérica y España. Ella supo conquistar al público con su talento, su histrionismo, su carisma y con su lucha pública frente a causas sociales.

Actualmente, Lali Espósito es jurada de “Factor X”, un reality español de música. Por lo cual, la semana pasada se encontraba en España grabando lo que fue la segunda etapa de la competencia. De todas maneras, ella debía volver a Argentina para asistir a los Premios Gardel 2024, realizados el martes 28 de mayo.

Lali Espósito de Factor X en España al Movistar Arena por los Premios Gardel 2024 en una escala Foto: instagram

Lali se tomó un avión en España, el cual tiene una duración de alrededor de 13 horas hasta Buenos Aires, y llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el mismo martes 28 de mayo, horas previas a la premiación. Teniendo en cuenta que ella estaba nominada y debía realizar una presentación.

En el Aeropuerto le consultaron si iba y Lali respondió: “Si llego, tengo que llegar. Es una locura”, y al aterrizar se sacó fotos con fanáticos y firmó autógrafos. Hasta que se subió al auto de Dale Play y mientras iba en camino al Movistar Arena, donde se realizaron los premios, anocheció, teniendo en cuenta que la alfombra roja comenzaba a las 20:00.

“A mí hoy me sacan la fiesta, ¿con quién se piensan que están hablando? Yo vine solo por el after, a mí me divierte la fiesta posterior. ¿Ganar a quién le importa? Ahora, si el after es bailando con un Gardel en la mano, tengo un par que me han dado en otros años y la verdad de todos los premios que me han dado, el Gardel es especial. Esta noche va a ser muy emocionante, convivimos todos: el floklore, el tango, el urbano, el pop, el rock, toda nuestra música: artistas emergentes y los de siempre”, contó Lali en camino a los premios.

Finalmente, Lali Espósito llegó al Movistar Arena y se metió en su camarín para maquillarse y vestirse, y estar puntual en la alfombra roja de los Premios Gardel 2024.

Justo a tiempo, Lali Espósito llegó a los Premios Gardel 2024

Lali Espósito no se quería perder los Premios Gardel 2024 y obtuvo tres estatuillas en una sola noche: ganó con “Obsesión” a Canción del Año, con su álbum Lali, a Mejor Álbum Artista Pop y con “¿Quiénes son?”, a Mejor Videoclip corto. Además, brindó un show con su canción “Disciplina”.