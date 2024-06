Nicole Neumann está en sus últimos días de embarazo. Tras casarse con Manu Urcera, la modelo está esperando su cuarto hijo y la emoción es cada vez mayor.

Ahora bien, se prevé que Neumann tenga a su bebé en cuestión de días. Es por ello que sus fanáticos se emocionaron al conocer la cara del pequeño.

Así es el nuevo bebé de Nicole Neumann

El rostro del pequeño fue revelado por Estefi Rubio, una allegada de la familia. A través de una historia de Instagram, se destacaba cómo ella le mostraba a su hija India la foto del bebé.

“India: mami, ¿Nicky se comió un bebé? Nunca vio una panza, así que en shock”, escribió Rubio con la imagen.

Nicole Neumann publicó la primera foto de su bebé con Manu Urcera a días del parto Foto: Pronto

Con la imagen, Estefi habría revelado por error la foto del pequeño. Sin embargo, esto no pareció importar, dado que Neumann compartió la foto.

“Morí de amor con su fascinación por la panza y por Cruz”, expresó Nicole Neumann con suma emoción.

Así fue el terrible accidente que padeció Nicole Neumann a días de ser madre

Seguidamente, la actriz ha sido tendencia en las redes sociales por un temible acontecimiento: habría padecido un terrible accidente a días de ser madre por cuarta vez.

El hecho fue confirmado por ella misma en sus historias de Instagram. Ahí, mostró cómo se había roto la palma de la mano y golpeado una de sus rodillas.

Así fueron las heridas de Nicole Neumann tras su accidente. Foto: ParaTí

“Un tropezón... que fue re caída (...)Así quedó mi jean post caída”, recalcó la actriz y modelo argentina con una foto de las heridas.

Pese a los terribles golpes, la modelo quiso traerle calma a sus seguidores al asegurarles que se encontraba en buenas condiciones. “Estamos bien, don´t worry”, destacó Nicole Neumann.

Los temibles dichos de Mica Viciconte contra Nicole Neumann

Finalmente, desde otro rubro, Mica Viciconte reveló cómo fueron sus inicios con Fabián Cubero. Ahí, aseguró que no esperaba que su carga fuera tan pesada.

Así es la cocina de Fabián Cubero y Mica Viciconte en Nordelta.

“A él lo veo bien y no podría estar con alguien que no cerró una historia. Fue muy raro lo que dijo (...) Cuando lo conocí sabía que venía con una mochila, lo que no sabía era que la mochila pesaba tanto, pero llega un punto en que el amor todo lo puede. El amor logra todo, cuando ambas personas tienen ganas”, declaró la mediática.