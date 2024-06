La tajante opinión de Mica Viciconte sobre Nicole Neumann tras la acusación a Fabián Cubero

Mica Viciconte es una modelo e influencer argentina que saltó a la fama cuando participó del programa de destreza física “Combate”. La famosa está en pareja hace muchos años con el exfutbolista Fabián Cubero, con quien tiene un hijo llamado Luca.

Es conocido por todos el enfrentamiento judicial que llevan hace muchos años Fabián Cubero y Nicole Neumann por sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Pero no solo eso, sino que también la lucha es mediática entre ellos. Y a esto se suma que Mica Viciconte sale a defender a su pareja y padre de su hijo.

Luego de que Nicole Neumann, quien está embarazada de su cuarto hijo y el primero con Manu Urcera, salió a opinar y le dejó un palito a su ex. “Me casé con el enemigo y siento que no me soltó”, fueron las palabras de la top model.

Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann

Ante estos comentarios sobre su pareja y familia Mica Viciconte habló en el programa de radio “Agarrate Catalina” y dejó una filosa opinión sobre la modelo. “Con Fabi formamos una familia al que le guste y al que no. Yo considero que hay amor real y no estaría con alguien que esté tapando un agujero en la pared”, comentó Mica Viciconte.

“A él lo veo bien y no podría estar con alguien que no cerró una historia. Fue muy raro lo que dijo. Cuando lo conocí sabía que venía con una mochila, lo que no sabía era que la mochila pesaba tanto, pero llega un punto en que el amor todo lo puede. El amor logra todo, cuando ambas personas tienen gana. Se hace un esfuerzo de ambas partes, me toca un lugar difícil para la familia ensamblada”, agregó la famosa.

Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann Foto: Instagram

“Nosotros veníamos con un ritmo y después ese ritmo cambió, pero sigo eligiendo el amor con Fabi y elijo todo. Yo los amo a todos por igual, somos todos familia y para mí es muy importante que Luca tenga a sus hermanas”, explicó Mica Viciconte con respecto a las hijas de Cubero y Nicole.

En referencia al conflicto judicial de la modelo y el exfutbolista, Mica opinó: “Ya no tengo esperanzas, la Justicia es lenta, defiende mucho a la mujer. Si hablamos de igualdad tiene que ser con respecto a todo. Si el día de mañana me separo de Fabi, tengo que ocuparme el 50 por ciento de mi hijo. Para mí es así siempre y cuando ambos laburan, debería ser así”.