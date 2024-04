El fuerte enfrentamiento entre Yanina Latorre y Mica Viciconte: “Aprendé a hablar”

Yanina Latorre es una de famosas más polémicas de los medios de comunicación, por conocer la información de todos y tener una filosa opinión a al ahora de contar las noticias de espectáculos en LAM, el ciclo televisivo donde trabaja. Esta semana fue criticada por Mica Viciconte por su rol de periodista y la panelista no dudó en responderle.

Mica Viciconte dio una entrevista para Desencriptados, allí habló del rol que cumple Yanina a la hora de dar informción y la postura de ella sobre sus conocidos o amigos. “La persona que escucha a Yanina sabe que lo que dice es todo mentira. Perdió toda credibilidad durante los años. No me preocupa Yanina en sí, me preocupa alguien con el que tenga una relación y salió a bardearme. Pero la verdad es que Yanina no me mueve la aguja”, expresó la ex Combate.

Mica Viciconte habló de su rol con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero (Captura de pantalla)

“Como Yanina hay un montón de periodistas que te bardean, quizás porque tienen vínculo con uno o con el otro, pero no se puede estar explicando todo. Al principio era ‘porque esta quiere estar con Fabi (Cubero)’, después ‘quiere tener un hijo’, después porque ‘esta quiere la plata’. Y vos decís, ¿no existe el amor?”, agregó a su descargo haciendo hincapié en que la panelista se pone del lado de Nicole Neumann en el conflicto que tienen hace muchos años con Fabián Cubero.

Yanina Latorre le respondió a Mica Viciconte por ningunearla

Frente a sus dichos, Yanina Latorre salió al cruce en LAM y fue contundente: “Primero, amor, para hablar de mí, aprendé a hablar. No es ‘durante los años’ es ‘a lo largo de los años’. Sujeto y predicado. Volvamos al colegio”.

“Segundo. Cuando me decís que soy mentirosa: de vos no informé nada, solo opiné. La opinión no es ni mentirosa ni verdadera, es una opinión subjetiva que te puede gustar, o no. Pero es mi opinión, es lo que pienso. Es lo que pienso que hacés vos con la nena de Nicole. No informé nada de tu vida, ni la de Cubero. Me limito a opinar las cosas que ustedes mediatizan. El otro día, cuando Nicole habló de vos y vos saliste a contestar, yo dije ‘denota una gran inseguridad’. Averiguar la información puede ser real o no. La opinión es opinión”, comentó filosa Yanina Latorre.

“Ella dice que los periodistas que están a favor de Nicole, como vos, desinforman”, agregó Ángel de Brito.

Ante eso, Yanina contestó: “Yo no trabajo de amiga de nadie. Nicole conmigo se enojó cuarenta veces porque yo di la primicia de que ella le metía los cuernos a Cubero y ahí él me amaba. Lo que pasa es que ustedes se enojan conmigo según lo que opino. Yo no trabajo de ‘amigo’ porque critico hasta a mis amigos. Hago mi*** a Juli Poggio, que es íntima amiga de mi hija. Y te digo que la que no tiene opinión y a la que la gente ya no escucha es a vos reina, porque no dejás de ser una chica Combate o una chica reality”, cerró Yanina Latorre.