Yanina Latorre reveló detalles de su intimidad con su marido Diego: “No hacemos el amor”

Yanina Latorre es contadora pública, pero se dedica a ser panelista de programas sobre la farándula y las celebridades de argentina. Tiene 55 años y saltó a la fama por ser la mujer del exjugador de fútbol, Diego Latorre. Desde entonces, es conocida por su personalidad frontal y por hablar sin filtro sobre temas variados.

Yanina y Diego Latorre comenzaron una relación en la década de los 90 y cuatro años más tarde se casaron, en 2001 y 2003 nacieron sus hijos, Lola y Diego. A pesar de haber confesado tener crisis, la pareja continúa unida y el próximo 11 de agosto cumplirán 30 años de casados, y organizarán una fiesta para celebrarlo.

El amor de Yanina y Diego Latorre

Fiel a su personalidad, Yanina habló sin filtro sobre su intimidad con Diego y explicó al aire de LAM (América): “Ay, yo no hago el amor”, y frente a la sorpresa de sus compañeras, agregó: “Me llega a decir en la cama que me ama y lo fajo. A mí me gusta el sexo, yo no quiero amor. Esos que te dicen: ‘te voy a hacer un hijo, sos el amor de mi vida’ me aburre porque es mentira”.

Luego, frente a la pregunta de Marcela Feudale de si se enviaban videos en la intimidad, Yanina lo negó rotundamente y explicó: “Si yo le mando videos a Diego me cag* de la risa. Son 30 años, yo no puedo hacerme la que bailo desnuda”. Además, entre risas agregó sobre si al principio de la relación lo hacían: “No había videos, somos prehistóricos. Nunca le mande fotos ni él a mí, estamos casados hace 30 años”.

El nuevo proyecto de Yanina y Diego Latorre

Yanina y Diego Latorre emprenden un nuevo proyecto juntos y harán un programa de streaming por el canal de Bondi LIVE, el cual se llamará “Yanina y Diego”. En la entrevista con Mirtha Legrand, Yanina comentó que convenció a Diego de animarse a afrontar este trabajo juntos.