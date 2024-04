Yanina Latorre apuntó contra la Negra Vernaci y fue letal: “Se hace la feminista”

Yanina Latorre es una de las famosas panelistas más polémicas de los medios de comunicación. Fiel a su estilo, no tiene problemas en opinar sobre las figuras públicas más importantes y sobre temáticas de la actualidad del país. Es por eso que mantuvo varios enfrentamientos con famosos por decir lo que piensa en varias oportunidades.

Esta vez, la esposa de Diego Latorre habló en LAM sobre Elizabeth “la Negra” Vernaci y un ida y vuelta que mantienen hace un tiempo. Todo empezó cuando la locutora criticó a los periodistas de espectáculos en su programa de radio sobre el tratamiento que hacían de la polémica entre Lizy Tagliani y Marcela Tauro.

Yanina Latorre apuntó contra la Negra Vernaci por criticarla

Frente a sus dichos Yanina tomó la palabra en LAM y apuntó contra la locutora, además sostuvo que la invitó a su programa de streaming a pesar de hablar de ella y no soportarla.

Yanina Latorre disparó contra la Negra Vernaci Foto: Instagram

“Ella dice que nosotros no metemos en la pij* de la gente y ella todos los días, a mí incluida, destroza y nos hace mierd*, ¿qué hace?”, comenzó su descargo Yanina Latorre en LAM.

“Me odia tanto y me defenestra, soy una hija de put*, una inservible, pero después cuando me ve me chup* el cul* y me manda selfies con mi mamá y me dice ‘te amo’”, agregó sin filtros la panelista de LAM.

“Ella perdió un juicio y tuvo que pedirle disculpas a Jesica Cirio porque le dijo put* y después se hace la feminista, la sorora”, comentó la esposa de Diego Latorre.

Yanina Latorre disparó contra la Negra Vernaci Foto: instagram/negropolis

Luego Yanina Latorre sostuvo que de la producción del programa de streaming de la Negra Vernaci la invitaron al ciclo que se emite en Olga: “Me acaban de invitar al programa de ella con Diego y le dije no, tengo dignidad. Me quiere usar para que tenga más seguidores, que lo resuelva sola. Cómo voy a sentarme con una persona que me insulta sin ningún motivo porque tiene prejuicio, yo soy mucho más que ella”.