“En una villa”: Yanina Latorre reveló dónde vivía More Rial cuando estaba en Córdoba

More Rial volvió a estar en la escena pública después de que su tío, Luis Ventura, filtrara la noticia de su embarazo. La joven será mamá por segunda vez con un joven cordobés. La mediática vivió un tiempo en la provincia, pero habría sido lejos de los lujos según reveló la panelista Yanina Latorre.

En el programa LAM, donde oficia de conductora por ausencia de Ángel De Brito, Latorre contó intimidades de la joven y detalló que vivió en un “barrio carenciado” de Córdoba. Incluso, aclaró que la mediática se había establecido “en una villa”.

YANINA LATORRE Y LOS RUMORES DE MORE RIAL Y CÓRDOBA

Previo a que se conociera su embarazo, Morena Rial seguía en Córdoba, aparentemente, viviendo con su novio boxeador, Matías. Sin embargo, Latorre aclaró que vivía en una “villa” y que esto enojó a Jorge Rial.

More Rial en Córdoba.

“Él, el año pasado, le dio dinero para que alquilara algo en Córdoba, porque vivía en una villa y no podía recibir a Francesco. Es que su hijo vive con su papá Facundo (Ambrosioni) y la novia. Está escolarizado, el colegio, la mantención y la prepaga está a cargo de Jorge”, añadió Latorre.

También, señaló “como More estaba viviendo en este barrio carenciado con el chico y no le parecía un lugar para recibir a Fran, (Rial) le acercó dinero”.

Quién es Matías, el novio secreto de More Rial que vive en Córdoba

Si bien la influencer intentó mantener a su pareja en secreto, ya se conocieron detalles de Matías Ogas. Según confirmó la joven, ambos mantienen una relación a distancia ya que la hija de Rial vive en Buenos Aires y su novio, en Córdoba.

Matías Ogas tiene 20 años y se dedica al boxeo, con intenciones de ser profesional en el deporte. En diálogo con Ciudad Magazine, Rial dijo: “Lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace y es difícil de tirar. A mí, mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”.