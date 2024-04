Quién es Matías, el novio secreto de More Rial que vive en Córdoba y será papá

El periodista Luis Ventura sorprendió al anunciar el segundo embarazo de Morena Rial. El adelanto provocó el enojo de la mediática porque aún es una noticia reciente y, según señaló, no quiere revelar la identidad de su pareja. Sin embargo, trascendieron algunos detalles: es cordobés y tiene 20 años.

Después de la revelación, More Rial precisó que se trata de una relación incipiente y lleva sólo algunos meses con quien será el padre de su segundo hijo. Además, manifestó su enojo con su tío porque aún espera cumplir los tres meses de embarazo.

Luis Ventura le ofreció trabajo a More Rial.

QUIÉN ES MATÍAS, EL NOVIO SECRETO DE MORE RIAL

Si bien la influencer intentó mantener a su pareja en secreto, ya se conocieron detalles de Matías Ogas. Según confirmó la joven, ambos mantienen una relación a distancia ya que la hija de Rial vive en Buenos Aires y su novio, en Córdoba.

Quién es el padre del bebé de More Rial Foto: Gentileza/Ciudad Magazin

Matía Ogas tiene 20 años y se dedica al boxeo, con intenciones de ser profesional en el deporte. En diálogo con Ciudad Magazine, Rial dijo: “Lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace y es difícil de tirar. A mí, mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”.

Matías, el novio de More Rial.

MORE RIAL HABLÓ DE SU EMBARAZO

Se trata del tercer embarazo de la influencer, ya que sufrió un aborto cuando era pareja del cuartetero “El Maxi”. Al respecto, More Rial dio detalles de la relación de su hijo Francesco (5) con su nuevo novio: “Mati lo quiere mucho a Fran y él a Mati”, aseveró.

En diálogo con Santiago Sposato, cronista de LAM, la joven se refirió a su embarazo y deslizó que habría sido una sorpresa. “Apareció. ¡Mirá si me voy a poner a buscar un chico!”, dijo.

A través de una historia de Instagram, el abogado y amigo de Morena, Alejandro Cipolla, contó que él será padrino del pequeño la persona que acompañará al niño o niña toda su vida.