Facundo Mazzei recordó cómo fue que Araceli González perdió un embarazo y cómo afectó su relación

Fabián Mazzei se abrió como pocas veces en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras. Con serenidad, pero visiblemente emocionado, el actor compartió una dolorosa vivencia que, hasta ahora, había permanecido casi en secreto: la pérdida del embarazo que esperaba junto a Araceli González.

El hecho ocurrió en 2009, cuando la pareja llevaba apenas seis meses de relación. La noticia del embarazo había sido recibida con enorme alegría, pero duró poco: a los pocos días, la ilusión se transformó en tristeza. “Cuando se empieza a formar, los médicos dicen que se forma un ‘saquito‘. No llegó a formarse por estrés. Estábamos viviendo una situación complicada y se perdió”, reveló Mazzei, con brutal honestidad.

La pareja el día de su casamiento.

Contó que fueron días intensos, de mucha incertidumbre. “Estuvo una semana, cinco días, fuimos y a la otra semana ya no estaba”, recordó, sin filtros.

Araceli González y Fabián Mazzei: una pareja sólida, más allá del dolor

La historia de amor entre Araceli González y Fabián Mazzei comenzó en 2007, luego de coincidir en las grabaciones de la tira Mil millones. Ella ya era una figura consagrada de la televisión argentina, mientras que él, con bajo perfil, venía construyendo su camino desde programas como Amigovios.

El actor recordó el momento en el que le dijeron que serian padres.

Pese a que siempre se mostraron unidos y lejos del ruido mediático, lo cierto es que la relación atravesó momentos difíciles. La pérdida del embarazo fue uno de ellos. “Yo no lo viví bien, lo viví mal… Era como que me hubiese gustado en ese momento. No me importaba nada, ni la situación, ni el entorno”, confesó Fabián, al recordar lo que sintió.

Durante años, optaron por el silencio. Recién en 2016, Araceli mencionó el episodio en una entrevista. Hoy, Mazzei decidió contar su parte de la historia. “A veces la vida nos juega una pasada así y uno lo tiene que aceptar”, reflexionó.

Araceli González y Fabián Mazzei (Foto: Instagram)

A 17 años de haber comenzado su relación y con 12 años de casados, Fabián y Araceli siguen apostando al amor. En la intimidad de su familia ensamblada, con Flor Torrente y Tomás Kirzner como parte del clan, lograron superar el dolor y fortalecerse como una de las parejas más queridas del espectáculo nacional.