El descargo de Toto Kirzner tras el polémico sketch del pesebre viviente en Olga: “Fue un hecho artístico”

El canal de streaming Olga volvió a estar en el centro de la polémica cuando en el programa “Mi primo es así”, conducido por Evelyn Botto y Toto Kirzner, realizaron una representación reversionada y humorística del pesebre viviente por la época navideña y el video desató una lluvia de críticas por tratarlo como ofensivo para la religión.

Desde su primer momento, el canal que lidera Migue Granados se presentó como disruptivo y con una apuesta diferente al contenido tradicional de los medios de comunicación. Sin embargo, esta vez estuvo en el centro de las críticas por ser tomado como una burla a la religión.

En el video, el hijo de Adrián Suar y Araceli González interpretó a Jesús envuelto con un pañal de tela, y apareció desde debajo del vestido de Evelyn Botto, quien estaba disfrazada de la Virgen María, como una representación humorística del parto. A la escena se sumó el resto de los integrantes del programa, uno de ellos como Gatúbela, abriendo aún más la polémica.

La nueva polémica en Olga: protagonizaron un pesebre viviente.

Frente a la ola de críticas que recibió, ya que no es la primera vez que Toto Kirzner realiza un sketch que genera controversia, el hijo de los famosos rompió el silencio y habló en América Tv sobre la polémica.

La palabra de Toto Kirzner sobre el sketch humorístico que desató una ola de críticas

“Son riesgos que uno toma en espacios humorísticos, en este caso en el stream, donde uno experimenta. Y a veces uno sabe que puede venir una reacción del otro lado, de más está decir que no fue en forma peyorativa”, expresó Toto Kirzner al móvil.

“Fue un chiste reciclado, que se ha hecho incontables de veces, sátiras, parodias. Te puede gustar o no, y es lógico todo lo que hemos recibido. Pero fue hecho en un contexto humorístico y fue un hecho artístico”, agregó el hijo de Araceli González.

Asimismo, el actor y humorista habló de las críticas que recibió: “No me sorprende porque siempre cuando uno hace humor uno tiene una respuesta del público, tipo ‘no me gusto’, ‘sí me gustó’, ‘me indignó’. Y uno lo recibe porque es totalmente lógico. Asumo todas las cosas que han venido”,

“En estos espacios de stream uno prueba, y a veces sale bien y a veces mal. Es un espacio reflexivo, tipo ‘bueno, la próxima haremos algo diferente’. Pero no lo tratamos de forma peyorativa para nada, simplemente reciclamos un sketch que se ha hecho en películas, series, un montón de veces”, comentó Toto Kirzner sobre la polémica.