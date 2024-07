Tras la polémica con Pepe Cibrián, Toto Kirzner rompió el silencio en Olga: qué dijo

Hace unos días estalló el escándalo en el canal de streaming de Olga, luego de que Toto Kirzner realizara una polémica imitación de Pepe Cibrián cuando estuvo en el programa de Susana Giménez hace muchos años. Allí relataba una situación de prostitución infantil y su lucha por la adopción.

El video se volvió viral y el canal de streaming recibió un fuerte repudio por parte de los espectadores y usuarios de internet. Frente a esto, Pepe realizó un fuerte descargo en donde anunció que iba a iniciarles un juicio a Olga.

Pepe Cibrián furioso con Olga Foto: captura

El descargo de Toto Kirzner en Olga sobre su imitación a Pepe Cibrián

Frente al repudio y los comentarios negativos tanto Martín Rechimuzzi como Toto Kirzner salieron a hablar de la polémica que generó su imitación. En primer lugar, Martín expresó: “En el programa anterior dije que está puesta la comicidad en el argumento necesario en cierto tiempo en donde el sentido común admite que sea mejor solamente que dos personas del mismo sexo adopten en tanto y en cuanto haya una carencia como la que se relataba ahí”.

“Obviamente nosotros nunca nos reiríamos de esa situación, pero si hay alguien que se sintió mal, nosotros les pedimos disculpas, no tenemos ningún problema por eso (...). Este es un presente más cómodo porque hubo gente como el señor Pepe que luchó en su momento, en que por ahí no era todo tan amable”, agregó Martín.

En cuanto, Toto Kirzner dio su versión y expresó: “Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve. No fue mi intención, por supuesto. Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días: para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Esto es real”.

“No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar. Inevitablemente, todos los comentarios horribles de gente que no sabe… Quiero hacer concretas mis disculpas porque pido perdón. Te pido perdón Pepe y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, yo me estoy riendo del remate que es el famoso clip de ‘Calle o Pepe’ que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos lo conocemos”, agregó angustiado por su error el hijo de Araceli González y Adrián Suar.

“¿Dónde está mi error? En estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo ni darme cuenta de las consecuencias, que las recibí a las trompadas. Y está bien, tiene sentido porque es un espanto el clip. Fui un estúpido que no se dio cuenta. Quería pedir perdón públicamente a Pepe”, cerró Toto Kirzner en Olga.