Mariana Nannis rompió el silencio y fue letal con Alex Caniggia y Melody Luz: “La pulga”

Mariana Nannis es una famosa mediática argentina conocida por ser la exesposa de Claudio “El Pájaro” Caniggia de quien se separó de una manera polémica con una denuncia de abuso sexual de por medio. La pareja estuvo casada por más de 30 años y fruto de su relación tuvieron tres hijos: Axel, y los mellizos famosos Charlotte y Alex.

La pelea mediática y familiar entre los Caniggia y Mariana Nannis ya lleva varios años. Es que los hijos se distanciaron de la madre cuando sus padres se divorciaron, con el tiempo retomaron el vínculo con el exfutbolista, pero con la famosa no volvieron a hablar.

Alex fue el que acusó a su madre de haberle echado del departamento en el que vivía junto a su novia Melody Luz a pocos días de que ella tuviera a su primera hija Venezia.

Alex Caniggia con Melody Luz y su hija Venezia Foto: instagram/alex

Esto llevó a acrecentar la interna familiar, y por parte de Alex no hablar más con su madre. Hace unos días contó en una entrevista en “Noche al Dente” cómo es su vínculo con su progenitora: “Mi vieja no sé qué está haciendo directamente porque no hablo hace dos años. Así que no sé qué hace, nada, te soy honesto”.

Mariana Nannis le respondió filosa a Alex Caniggia y Melody Luz

Asimismo, Melody Luz opinó en Intrusos sobre su suegra y por qué no conoció aún a su nieta: “El departamento sigue vacío, Mariana nunca fue. A partir de ese momento no hablamos más con ella y sigue sin conocer a su nieta. Alex la tiene bloqueada de todos lados y yo nunca tuve contacto con ella. Fue una desilusión para Alex, como sería para cualquier hijo”.

Ahora fue el turno de Mariana Nannis de contar la verdad e hizo su descargo en diálogo con Juan Etchegoyen: “Hola Juan, tengo cosas más importantes en mi vida, no estoy para esto. Siempre necesitan nombrarme para tener un poco de prensa, patético. Yo estoy súperbien y no molesto a nadie”.

“Alexander me bloqueó de todos lados. Y la pulga que está con él… Olvídate, imposible poder comunicarme”, le dijo Mariana al periodista.

“Desde que está con esta chica se fue todo a la mierd*. Imaginate que le presentaron a la bebé a un golpeador y abusador. En qué cabeza cabe poner a un ser puro como una bebé en los brazos de tremendo hdp. Todo esto lo organizo esta pulga y es lamentable”, comentó la famosa a Juan Etcehgoyen.