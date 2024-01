Melody Luz reveló el motivo por el que Mariana Nannis no ha conocido a Venezia y no se guardó nada: “Soy la mamá de su nieta”.

Los Caniggia han sido protagonistas de numerosos titulares debido a las tensiones familiares, especialmente entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Sin embargo, la llegada de Venezia ha tenido un impacto positivo, logrando reunir a Alex Caniggia con su padre, Claudio Paul, luego de estar distanciados mucho tiempo. Ahora, Melody Luz, la pareja de Alex, compartió su perspectiva sobre Mariana Nannis y cómo se desarrolla la reconciliación entre padre e hijo.

En una entrevista reciente en “Socios del Espectáculo”, Melody Luz reveló que no mantiene un vínculo con Mariana Nannis. Explicó que las cosas entre Mariana y Alex Caniggia no están bien, y ella se ve afectada indirectamente. A pesar de las críticas de Nannis, Melody Luz afirmó que no le afectan personalmente, ya que algunas de las declaraciones no son ciertas. “Sus críticas no me afectan porque ha dicho cosas de mí que no son ciertas, y la verdad que es feo porque soy la mamá de su nieta”, expresó la bailarina.

Cuando se le preguntó si le gustaría que Mariana Nannis conociera a Venezia, Melody respondió con sinceridad: “Me encantaría, es su abuela, y siempre lo va a ser. Pero no depende de mí, porque también depende de Alex. Y él no quiere que conozca a Venezia”, dejando en claro la complejidad de la situación y que este sería el motivo por el que Mariana no ha conocido a la nena.

Melody Luz habló sobre la relación de Alex y Mariana Nannis. Foto: vía país col

El encuentro de Alex Caniggia y Claudio Paul Caniggia

Melody también compartió detalles sobre el reencuentro entre Claudio Paul y Alex Caniggia, destacando que ella se sintió cómoda con el exfutbolista desde el principio. Aunque no se abordaron las asperezas del pasado durante el encuentro, Melody afirmó que el vínculo entre padre e hijo parece haberse sanado, y durante la reunión, hablaron principalmente de fútbol.

Alex y Claudio Caniggia reanudaron su relación padre e hijo. Gentileza Instagram.

“Hablaron de fútbol todo el tiempo. Yo los vi normal, no es que limaron asperezas del pasado, siento que el vínculo está sanado”, concluyó Melody Luz, ofreciendo una visión optimista sobre la reconciliación entre Claudio Paul y Alex Caniggia. La historia de los Caniggia continúa evolucionando, y este capítulo parece estar marcado por la esperanza de una familia que busca superar las diferencias y construir nuevos lazos, aunque todavía falta Mariana Nannis en la ecuación.