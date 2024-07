¿Se suman a OnlyFans? Melody Luz reveló la difícil situación económica que atraviesan con Alex Caniggia

Alex Caniggia, el hijo de Paul “El Pájaro” y Mariana Nannis, comenzó una relación con Melody Luz, la bailarina que conoció en el “Hotel de los famosos” en 2022. Desde entonces, comenzó el amor y actualmente formaron una familia, ya que Venezia, la primera hija de la pareja, cumplió un año.

Alex Caniggia con Melody Luz y su hija Venezia Foto: instagram/alex

Actualmente, Alex Caniggia comenzó en “Toda”, un programa del canal de streaming llamado “Carajo”, y Melody Luz da clases de baile. Además, ambos son influencers, Alex con 2.1 millones de seguidores, y Melody con 849.000 seguidores en Instagram.

“Estamos hablando mucho en casa con Alex y con Noe (la niñera) de generar contenido para OnlyFans u otras plataformas. No critico a las chicas que lo hacen, sino que las admiro en algún punto, pero me sucede que no sé si quiero recibir plata de un pajer*. Alex quiere hacer y queremos hacer juntos, pero no sé”, explicó Melody.

Luego, Melody continúo explicando las dudas que tienen sobre abrirse una cuenta en alguna plataforma para adultos, pero mencionó que está constante el tema en la casa, y hasta lo hablan con la niñera de su hija. “Está complicada la cosa. Estamos en Argentina, y mi entrada principal de plata son las clases, y hay que remar todo el tiempo para que la gente venga. Y después, algo de redes, pero la verdad es que no quieren pagar lo que se debe porque la cosa está difícil”, explicó Melody sobre la economía de su familia.

“Este mes me costó llegar, entonces, pienso: ‘si vendiera material’, pero la sigo dudando. No sé qué hacer”, finalizó Melody sobre la posibilidad de abrirse un OnlyFans con Alex para mejorar su situación económica.

“Toda”, el programa de streaming de Alex Caniggia

Alex Caniggia se sumó a Carajo, el canal de streaming, con su programa “Toda”. El cual se transmite de lunes a viernes de 19.00 a 21.00, donde Furia de Gran Hermano 2024 fue como invitada en dos ocasiones.