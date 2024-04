La pelea de Melody Luz y Alex Caniggia por culpa de Lali Espósito

Melody Luz y Alex Caniggia se conocieron en el reality “El Hotel de los famosos”, se enamoraron y formaron una relación de la cual nació su hija Venezia. La pareja es muy activa en las redes sociales, donde comparten parte de su vida, opiniones y los momentos en familia.

Alex Caniggia es uno de los famosos más polémico del espectáculo nacional, ya que tiene un fuerte carácter y no tiene problemas en opinar sobre otros famosos y de temáticas de actualidad. Es por eso que cuando fue la polémica entre Lali Espósito y Javier Milei, el hijo de Mariana Nannis habló sin filtros sobre el tema.

Melody Luz contó la interna familiar con Alex Caniggia

En un mensaje que el famoso había dejado en X (antes Twitter) defendió al presidente de la nación y criticó duramente a Lali Espósito por su ideología política. Frente a esta polémica, su novia Melody Luz habló con un móvil de Socios del Espectáculo sobre qué piensa ella del tema.

Melody Luz opinó del enfrentamiento entre su novio Alex Caniggia y Lali Espósito

La bailarina confesó la interna familiar que hay en su casa y qué actitud toman frente a determinados temas. Al ser consultada por el fuerte mensaje que dejó en las redes sociales su pareja Alex Caniggia en contra de Lali Espósito, Melody Luz se sinceró: “Opinamos muy diferente en muchas cosas. Hay cosas que él hace por polémica, que creo que ni vos ni yo, y muchas veces ni él sabe si lo hace realmente para generar polémica o si realmente lo piensa”.

“Entonces hay temas que yo a veces no toco para que haya un buen clima en casa. Él ya sabe que yo la banco a Lali y él no la banca, así que se hablará de otra cosa. Pero intentamos no entrar en discordia con los temas que ya sabemos que no opinamos igual”, agregó la bailarina.

Luego habló de su profesión y que le encantaría trabajar con Lali Espósito: “A mí me encantaría algún día bailar con Lali y que no me unan a todo esto que haya dicho él, pero él ya es una persona grande y sabe lo que dice y por qué lo dice. Entonces si lo quiere tuitear, que lo tuitee. Yo no estoy pegada”.