La impresionante coincidencia de Melody Luz cuando era pequeña con su hija Venezia.

Desde sus redes sociales, Melody Luz compartió una experiencia asombrosa que vivió con su madre, revelando una impresionante coincidencia que involucra a su hija Venezia. La bailarina contó la historia en su cuenta personal de TikTok donde acumula más de 500 mil seguidores y dejó impresionados a todos los usuarios de la red.

El relato de Melody se centra en un descubrimiento inesperado: una foto de cuando era bebé, utilizando un babero que llevaba impreso el nombre “Venezia”, el mismo nombre que eligió para su hija nacida en agosto de 2023, fruto de su relación con Alex Caniggia.

Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia. Foto: instagram

Melody Luz contó la curiosa historia de un babero de su infancia que predijo el nombre de su hija

“Les quiero contar la historia de este babero, que dice Venezia, como está escrito el nombre de mi hija. Es una historia bastante corta, pero a mí me sigue flasheando”, compartió Melody desde sus redes.

La sorpresa surgió cuando Melody le preguntó a su madre quién le había regalado ese babero, pensando que era un obsequio para su bebé. Sin embargo, descubrió que era un objeto que había pertenecido a ella misma cuando era una niña.

“Estaba revisando tus cosas de cuando eras bebé y lo encontré. Es de una vez que tu tía viajó a Italia y te lo trajo a vos”, reveló la madre en la conversación, dejando atónita a Melody.

Con asombro, Melody comentó que el babero apenas había sido utilizado y que estaba destinado originalmente a su hija. “Claramente lo puedo usar con mi bebé, pero me parece un flash, o sea yo no creo en las coincidencias, ya sé que Venecia es una ciudad super reconocida, pero me parece un flash que haya guardado justo un babero que diga Venezia y mi hija se llame Venezia”, expresó la bailarina.

La foto de Melody Luz con el babero. Foto: Instagram

Esta reveladora coincidencia no pasó desapercibida en las redes, donde Melody había compartido previamente en su cuenta de Instagram la foto del babero en 2019, dedicándole unas emotivas palabras a su madre en su cumpleaños.