¿Se bajó del barco de Furia? Alex Caniggia explotó contra de Gran Hermano 2024

Alex Caniggia es un cantante, actor, conductor de televisión e influencer argentino de 31 años, que saltó a la fama por ser hijo del exjugador de fútbol, Claudio Caniggia, y de Mariana Nannis. Cuando creció se adentró a los medios de comunicaciones y participó de realities, como “El Bailando”, entre otros.

El año pasado, la vida de Alex Caniggia cambió, debido al nacimiento de su primera hija: Venezia, junto a su pareja, Melody Luz. Además, hace pocas semanas, informó que comenzó a dedicarse junto a su padre a ser representante de jugadores de fútbol, luego de su reciente paso como conductor de televisión.

Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia Foto: instagram

En las últimas horas, circuló un rumor de que Alex Caniggia había donado dos millones de pesos al fandom de Furia, la participante de Gran Hermano 2024, para apoyarla en la próxima gala de eliminación.

Alex Caniggia salió a desmentir el rumor y publicó un video en su cuenta de Twitter. El influencer se mostró muy enojado, y fiel a su estilo sin filtro disparó contra Gran Hermano: “Veamos si me dejan de hinchar las pelotas con Gran Hermano, está Gran Hermano”, dijo vulgarmente.

“Me hinchó las pelotas Gran Hermano y la televisión argentina. No entienden que no consumo televisión argentina, que es una verg*, una bosta, una baratija. Una mismísima mierd* es la televisión argentina, y Gran Hermano me la chupa”, dijo Alex Caniggia y a los gritos.

Como si fuera poco, Alex Caniggia escribió que él solo disfruta en familia y explicó: “Ni en pedo miro Gran Hermano ni la televisión argentina porque es un verg*”.

Alex Caniggia había apoyado a Furia de Gran Hermano 2024

A pesar de su reciente video, Alex Caniggia había mostrado su apoyo a Furia de Gran Hermano 2024, en dos publicaciones con videos de la participante, él comentó: “La uno por lejos”, acompañado de algunos insultos, y además: “Córtalos en pedacitos a esos baratos. Es tuyo Gran Hermano, amiga. Vamos con vos hasta la muerte”.