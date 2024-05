Yanina Latorre reveló que el Turco Naim habría engañado a Emilia Attias con Flor de la V: los detalles del escándalo

Emilia Attias y el Turco Naim fueron una de las parejas más queridas del mundo mediático, y es que por casi 20 años se mostraron colmados de amor y de alegría, tanto juntos como en compañía de la pequeña niña que tienen en común.

El actor se fue del país tras su separación con la madre de su hija.

Sin embargo, luego de que los rumores de su separación circulara por las redes sociales, se desató un gran escándalo que repercutió en los medios de comunicación. Fue por ello que Yanina Latorre se encargó de investigar y reunir evidencia sobre el divorcio, descubriendo que el motivo que habría llevado al fin de la relación fue la infidelidad.

En la mira: la película de Emilia Attias y Nicolás Francella donde protagonizan triángulo amoroso Foto: @tanbravaphoto

En un primer momento, comentó que Emilia habría sido quien engañó a su esposo con Nicolás Francella, pero luego, desde la cuenta de X, @maicenitachasobre sumó un dato contundente que empeoró el panorama: “Luego de confirmar la separación de Emilia Attias, Yanina Latorre y Ángel De Brito confirman que el Turco Naim engañaba a Emilia con Flor de la V”.

Qué medida tomó el Turco Naim para evitar el escándalo de la separación

Según informaron Yanina Latorre y Ángel de Brito, “se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”.

Yanina Latorre reveló el trasfondo de la separación. Foto: web

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, concluyó Latorre filosa.