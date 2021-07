El Turco Naím contó, durante su participación en el programa Divina Comida, cómo inició su historia de amor con Emilia Attias.

Su relación comenzó de manera inesperada y uno de los protagonistas de la historia fue Martín Bossi, quien por aquel entonces era compañero del Turco en ShowMatch.

“Fuimos a hacer una cámara oculta, de Tumberos, donde a las chicas las poníamos incómodas. Y un día le toca a Emilia. Bossi me decía ‘¿viste quién viene hoy? ¡Emilia Attias!’. Yo realmente vivía colgado en una palmera. No la conocía”, explicó Naím.

Bossi era quien intentaba conquistar el corazón de Attias en un principio, según recordó el Turco en su relato: “Él la llevaba a comer, le traía comida, la paseó por toda la cárcel. Lo que ella necesitaba este iba y se lo traía. Muy servicial y vestido de travesti. Le dije que si se levantaba a esta chica vestido de travesti le hacía un monumento”.

Sin embargo, todo tuvo un giro inesperado cuando el Turco tuvo una escena con Attias.

“Yo no le birlé nada, en el recorrido ella me había hablado y me dijo que iba a hacer una fiesta, me preguntó por qué no iba. ¡Y me dio el teléfono! Cuando llegó Bossi... ya era tarde. Fue así. Cuanto menos buscás algo, más te viene”.

La polémica por la cámara oculta

El recuerdo del modo en que se conocieron los actores ha generado polémica en las redes por el estilo de broma que realizaron durante el programa al exponer a Emilia a una situación tan incomoda con hombres desnudos.

En ese entonces, Emilia tenía 19 años mientras que el Turco tenía 40. Se llevan 21 años.

En 2009 y tras tres años de relación, la pareja se casó en una ceremonia íntima en Brasil.

Luego de diez años juntos, en 2016 recibieron a su primera hija Gina.