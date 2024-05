Lali Espósito se cansó y salió a responderle a Ángel De Brito: “Después dicen que...”

Lali Espósito es una cantante y actriz de 32 años, y una de las más grandes artistas de Argentina, teniendo su trayectoria de más de 20 años. Gracias a sus letras, su voz y su personalidad, conquistó a fanáticos en todo el mundo y su música triunfa en Latinoamérica y España.

A principios de 2024, Lali Espósito comenzó una relación con Pedro Rosemblat, el periodista y conductor de Gelatina, el programa de streaming. Esta semana, Lali salió al aire del programa para defender a su novio, ya que lo estaban criticando por cómo cocinaba, y el video de la respuesta se volvió viral.

Ángel de Brito, el periodista de espectáculos, compartió dicha noticia y escribió vía Twitter: “Después dicen que no les gusta…”, y Lali Espósito, sin dudarlo, le respondió de manera pública: “¿Qué cosa, Ángel?”. “Saber sobre la vida de los demás”, escribió de Brito, dando a entender que lo hacen cuando les conviene.

Como consecuencia, Lali respondió rotundamente: “Pero… Estamos hablando de nosotros mismos con nosotros mismos, haciendo chistes sobre nosotros mismos… En fin… Un beso”, y agregó un emoji de ángel. Y Ángel respondió por última vez: “Relax, Lali. Ustedes no. Me refiero a los que me preguntan todo el tiempo, si están separados, si están juntos, si salís con este o con el otro”.

Una vez que Ángel agregó un GIF de calma y respira, Lali respondió por última vez: “Ah, de una. Entendí re mal, Ángel. Beso”, y agregó un emoji levantando el pulgar. De esta manera, la cantante demostró que se defenderá frente a los dichos que hagan respecto a su relación, ya que hace unas semanas se habló de rumores de separación.

Cuándo se transmite “Factor X”, el programa de España en el que está Lali Espósito

“Factor X” es un reality musical, en el que Lali Espósito y se transmite todos los lunes a las 22:50 (hora de España), pero luego el programa sube los clips al canal de YouTube de “Factor X”.