Lali Espósito confesó con qué famoso cantante tuvo una relación amorosa secreta

Lali Espósito es una cantante y actriz argentina de 32 años, que no solo conquistó a miles de fanáticos en todo el mundo por su talento artístico y vocal, sino que también por su personalidad frontal y por su humor característico. A su corta edad, se volvió una referente femenina de Argentina.

Lali Espósito es reconocida por su personalidad frontal y no ser temerosa al momento de dar su opinión. Actualmente, se encuentra como jurada del reality musical de España “Factor X”, y en esta oportunidad, allí, la cantante reveló una relación secreta con un famoso cantante.

Durante el vivo del programa, le contó a su compañero, Abraham Mateo, sobre una participante que estaba por hacer su presentación en el reality y dijo: “Es tremenda”, y su colega le preguntó de dónde la conocía, por lo cual, Lali respondió: “Fue corista de Rels B, yo salí con él un tiempo”.

De esta manera, confesó su relación con Rels B, el famoso cantante español de trap. Teniendo en cuenta que ella había sido la protagonista del videoclip “Cómo dormiste?”, del español en 2022, pero nunca habían confirmado su relación.

Lali Espósito habló de sus relaciones y de su bisexualidad

En “Factor X”, Lali Espósito habló con sus compañeros de jurado de si están en pareja y si es así, hace cuanto tiempo. La cantante argentina reveló que se encuentra en una relación hace cinco meses con Pedro Rosemblat. De todas maneras, aclaró: “Pero estuve cinco años de novia, luego otros cuatro años de novia”, con Benjamín Amadeo y Santiago Mocorrea, respectivamente.

Luego, Lali adentró más sobre las relaciones a lo largo de su vida: “A los 14 años me puse de novia por cuatro años y después me puse de novia cinco años. Ahí yo ocultaba algo que me pasaba con mi sexualidad. Luego, viví unos de vínculos abiertos y de entender mi bisexualidad, ya que antes yo de novia cerrada”.