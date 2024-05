Lali Espósito desmintió rumores de separación con una contundente declaración de amor

Lali Espósito es una reconocida artista a nivel mundial que con su música ha llegado a innumerable cantidad de personas y corazones, tal como lo hizo también con su actuación en televisión, cine y teatro. Sin embargo, no es solo por su talento que suele hablarse de ella en redes sociales, sino también por su vida privada y amorosa.

Lali Espósito se llevó todas las miradas. Foto: instagram

Tanto es así que hace algunas semanas comenzó a circular el rumor de que habría terminado con su pareja, Pedro Rosemblat, a razón del cese de demostración pública de su amor sostenido por fundamentos como la falta de “me gusta” en las fotos del otro en Instagram o la carencia de selfies juntos.

La teoría cobró una fuerza inmensa y llegó a cuentas de gran cantidad de seguidores en Instagram, como Lomaspopucom y Gossipeame, que alimentaron esas suposiciones sumando ideas propias y opiniones del romance entre ambos; por lo tanto, la actriz eligió ponerle un freno a la situación.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat habrían terminado. Foto: web

Cómo reaccionó Lali Espósito frente al rumor de separación

La artista dedicó varias historias en su cuenta de Instagram en la cuales utilizó el sarcasmo para desmentir lo que ocurría. “Ay chicos! Me dio like el pibe que me gusta, ojalá se me dé!”, escribió sobre la captura que verificaba el corazón rojo de Pedro entre los cientos que recibió en su última publicación, atentando directamente contra el fundamento principal del rumor que se basaba en la falta de “me gusta” entre ambos en sus posteos.

Lali Espósito respondió con sarcasmo al rumor. Foto: Instagram

Y seguido se mostró junto a su novio en el interior de un ascensor con el escrito: “Se me dio chiks!”. Sin embargo, lejos de concluir ahí, Lali compartió un video de su pareja en la playa y una nueva selfie juntos a la que acompañó con un corazón blanco, manifestando su amor.