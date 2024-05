El emotivo homenaje de Dillom y Lali Espósito a María Elena Walsh que sorprendió a los fans

María Elena Walsh fue una poeta, escritora, cantante y compositora argentina, que falleció en 2011 a los 80. Es considerada una de las leyendas de las infancias, debido a la creación de cuentos y canciones infantiles, que continúan en vigencia actualmente, teniendo en cuenta su carrera de más de 60 años.

En esta oportunidad, Dillom, el rapero y músico argentino de 23 años, lanzó su nuevo álbum de estudio, Por cesárea, en el cual tuvo invitados especiales. Y en el sexto tema colaboró con Lali Espósito, la artista pop de 32 años, y juntos crearon “La carie”.

Dicha canción no es un featuring, sino que Lali tiene una breve aparición en una canción un tanto dramática y vinculada al género trip hop. Con una voz profunda, Lali inicia y finaliza la canción con el mismo verso: “Dios mío, dame mi sueño de paz y no de pastillas. El diablo que nunca duerme, penando me despabila”, y en el medio, Dillom interpreta una parte más rapeada del tema y fiel a su estilo.

En la canción, Lali y Dillom realizaron un pequeño homenaje a María Elena Walsh e hicieron un sample de “Plegaria Desvelada”, teniendo en cuenta que el verso que Lali cantó en la canción es como inicia esta canción de la poeta argentina.

Es por ello que dentro de los créditos de la canción, no solo aparece Dillom, sino que también María Elena Walsh, y otros artistas que colaboraron en la creación del tema como, Fermín, Juan Gabriel López, y Luis Tomás La Madrid.

El homenaje de Lali Espósito y Dillom a María Elena Walsh Foto: Spotify

Cómo surgió la colaboración de Dillom con Lali Espósito y el homenaje a María Elena Walsh

Dillom, en una entrevista con Tu música hoy, explicó como surgió el homenaje a María Elena Walsh: “Teníamos el tema hecho y yo quería un cover, un estribillo”, y explicó que a un compañero de su equipo se le ocurrió María Elena Walsh, y Dillom se sorprendió, ya que solo la conocía en sus canciones infantiles, pero al escucharla descubrió, según él, temas más oscuros y dijo: “Tiene unos discos tremendos”.

Cuando escucharon “Plegaria Desvelada” les interesó mucho y tomaron un extracto de la canción, y explicó que él quiso reversionarlo y se le ocurrió llamarla a Lali Espósito, y dijo: “Tiene un vozarrón, un caudal de voz, y me llevo bárbaro con ella. Teníamos ganas de colaborar hace un montón”.