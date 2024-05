¿A puro rock? Lali Espósito adelantó su próximo álbum con una dedicatoria a su primer amor

Lali Espósito es una de las referentes musicales del pop en Argentina, debido a su inclinación por dicho género a lo largo de su carrera. Tras 11 años de trayectoria como cantante, conquistó a miles de fanáticos en todo el mundo, y también lo hizo durante sus papales de actriz.

Hasta el momento, Lali Espósito lanzó cinco álbumes de estudio, A bailar, Soy, Brava, Libra y Lali, el cual salió en abril de 2023 y fue un éxito desde su lanzamiento. Actualmente, se encuentra como jurado en “Factor X”, pero preparando su sexto álbum de estudio.

Durante el reality musical, le comentó a su colega Abraham Mateo una de las canciones que está preparando para su próximo disco, la cual será de pop rock y dedicada a su primer amor. “El disco nuevo arranca con una canción que es súper rock argentino”, explicó Lali.

Lali Espósito reveló detalles de su próximo álbum Foto: instagram

“Habla del primer amor de mi vida, era un pibe de mi barrio en Parque Patricios, él tenía 25 años y yo tenía 7 años, yo moría de amor, y él no porque yo era una niña. Era un loco hermoso, Brad Pitt en silla de ruedas, un potro increíble”, lo describió Lali.

Y luego explicó algunos momentos que tuvo con al que apodaban “locura”: “Él pasaba por la puerta de mi casa y hacía un chiflido muy típico. Yo me asomaba por la ventana y él me decía: ‘vamos’. Me llevaba cuesta arriba en la avenida y nos tirábamos entre los autos, en bajada y en la silla de ruedas”, y finalmente Lali explicó que moría de amor platónicamente y cómo lo esperaba todos los días.

La próxima colaboración de Lali Espósito

Además, Lali Espósito se encuentra filmando un videoclip junto a Abraham Mateo, el cantante español con el que ya tiene dos canciones: “Mueve” y “Salvaje”, y que se rumorea que lanzaran juntos “Delito”, una canción que iba a ser para Libra, el álbum de 2020 de Lali. Teniendo en cuenta que se filtró un video de ambos filmando un videoclip en Buenos Aires.