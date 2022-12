La ex a la que todos quieren: uno por uno, estos han sido los amores de Lali Espósito.

Lali Espósito hoy es una estrella mundial que saca suspiros en múltiples partes del mundo y que es querida por su sencillez y alegría, pero desde mucho antes viene conquistando los corazones de los argentinos.

Un ejemplo de ello es que todos los ex de Lali Espósito son argentinos. Aunque, el último tiempo los rumores una seguidilla de rumores comenzaron a vincularla sentimentalmente con figuras internacionales.

El look de Lali Espósito para cantar el himno en la final del Mundial Qatar 2022 Foto: instagram/lalioficial

Del primero al último, los ex de Lali Espósito.

Hace unos años, en Susana Giménez, Lali contó que su primer beso de ficción fue a los 11 años en Rincón de Luz con Agustín Sierra y dejó entrever que se había enamorado de él. La situación le trajo un conflicto con su amiga, la “China” Suárez, que también gustaba del actor.

Lali con uno de sus primeros amores, Cachete Sierra, y su amiga Cande Vetrano. Foto: web

Pero en la vida real, en esa época Lali empezaba a salir con Peter Lanzani. El amorío sucedió en plena grabación de Chiquititas, bajo el mando de Cris Morena. Luego de una ruptura, en 2008 volvieron a encontrarse en Casi Ángeles.

Lali Espósito y Peter Lanzani, en su tierna infancia\u002E (Archivo)

Lali y Peter reintentaron encausar la relación, pero no funcionó. Se distanciaron un año después, pero quedó tan buena onda el vínculo, que en plena cuarentena hicieron un vivo de Instagram juntos.

Los Teen Angels: Nico Riera, Lali Espósito, Peter Lanzani, Rocío Igarzábal y Gastón Dalmau

Al tiempo, Lali comenzó a salir con Benjamín Amadeo con quien estuvo cinco años. “Es un hombre maravilloso” le confesó a Cris Morena en un vivo en el que recordó a todos sus ex.

Lali Espósito y Benjamín Amadeo salieron durante cinco años.

En 2015, Lali Espósito comenzó con las grabaciones de Esperanza Mía y allí comenzó a salir con el actor Mariano Martínez. La relación duró cinco meses y nunca fue un novio del que Lali se haya mostrado muy orgullosa.

Lali Espósito y Mariano Martínez vivieron un amor fugaz.

El último ex que se le conoce a Lali es Santiago Mocorrea. La cantante salió con el productor musical e ingeniero de sonido, hasta septiembre de 2020. Fue ella misma la que se encargó de contarlo en sus redes: “Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier mal entendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”.

Lali Espósito y Santiago Mocorea (Foto: Instagram)

Los rumores de amores de Lali Espósito

Luego de separarse de su último novio, se vinculó a la cantante con su compañero de elenco en la serie española Sky Rojo, David Victori. “Nos queremos mucho, pero somos personas libres”, aclaró.

Lali Espósito y David Victorio

Este año, el rapero español Rels B vino a la Argentina y los rumores comenzaron a crecer porque Lali Espósito fue elegida para protagonizar el video de la canción “Como dormiste?”. Allí , se los ve a ambos con mucha complicidad y de a poco empezaron a surgir los rumores de romance.

Rels B y Lali Espósito (Captura de pantalla)

También se habló sobre una posible relación de Lali Espósito con Lola Índigo, una cantante española a la que le dedicó el tema “N5″.

Lali Espósito y Lola índigo Foto: Instagram

¿Qué sexualidad tiene Lali Expósito?

En una entrevista que dio la cantante a un programa de streaming nacional, Lali Espósito se sinceró sobre su sexualidad y contó: “Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea”.

Lali Espósito es una de las cantantes más importantes del país a nivel internacional. Foto: instagram/lalioficial

¿Cuál es el verdadero nombre de Lali Espósito?

La cantante en realidad se llama Mariana, pero desde pequeña le dicen Lali. “Es porque a mi hermano, de chico, no le salía el Mari y me llamaba Lali y así me quedó”, contó en una entrevista televisiva.