A horas de la final del Mundial de Qatar 2022, varios son los famosos argentinos que se encuentran alentando a la Selección Argentina en el país de Medio Oriente, y Lali Espósito es una de ellas, quien comparte el minuto a minuto a través de sus redes sociales.

Lali Espósito en Qatar (Foto de Instagram @lalioficial).

Desde su cuenta de Instagram, en la cual tiene 11.3 millones de seguidores, la cantante publicó unas stories en la que se la ve luciendo una abayha color negra, prenda característica de las mujeres qataríes que cubre su cabello, ya que practican el Islam.

Desde Doha, Lali Espósito sorprendió con una serie de fotos luciendo una abayha negra. Foto: Instagram/@lali

Sin embargo, eso no fue todo. La intérprete de “Disciplina” también eligió publicar sus lágrimas de emoción por poder estar en el mismo lugar en el que se lleva a cabo el evento más importante del fútbol.

Lali Espósito emocionada por la Selección Argentina. Foto: Instagram/@lalioficial

“Así. Es de manija, nervios, emoción y felicidad”, expresó en la descripción de la última Instastorie.

Lali Espósito emocionada por la Selección Argentina. Foto: Instagram/@lali

Cuál es el nombre real de Lali Espósito

Lali, en realidad se llama Mariana Espósito. Fue ella misma que explicó en varias ocasiones el significado de su apodo: “Me llamo Mariana Espósito y, como de chico a mi hermano no le salía ‘Mari’ y me llamaba ‘Lali’, así me quedó. Le debería dar guita por los derechos”, indicó.