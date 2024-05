El Turco Naim fue invitado especial en el programa de Flor De La V, y en la oportunidad contó que para él y su pareja, Emilia Attias, no le fue nada fácil conseguir colegio para su pequeña. Ante esto, reveló que la pequeña irá a un colegio especial en donde educan a los niños a conectarse con el espíritu, el arte y la creatividad.

"Empieza el jardín en el Waldorf el año que viene, y después va a ir al Cristóforo Colombo. Como tenemos la nacionalidad italiana, va más o menos para ese lado. Son dos colegios muy luminosos", sostuvo El Turco, haciendo referencia a la educación que está basada en las concepciones de la antroposofía, la misma que está centrada en la espiritualidad, el arte, la creatividad y la libertad con responsabilidad.

Gina, la hija de El Turco Naim y Emilia Attias recibirá una educación especial

Ante esto, Flor, como siempre, dijo un comentario divertido: "Los conozco los dos y tienen una muy linda formación. Preparate porque te van a pelar el cu…" y el agregó: "¡Piden de todo! Cuando me dijo Emilia lo que hay que pagar, le dije 'busquémosle algo más de por acá".

Gina, la hija de El Turco Naim y Emilia Attias recibirá una educación especial

En este marco, El Turco agregó: "Gina es muy adaptable, muy divertida. Las nenas son más rápidas que nosotros. Ella siente que le hablan en otro idioma, se acerca y habla en inglés, dice 'hello, I'am Gigi'. Es increíble. Estoy alucinado con la paternidad. Antes no me preocupaba mucho nada, no había lazos tan fuertes. En cambio, cuando está la nena pensás en ella y ya la ves grande… no sé. Si me vieran manejar ahora, no paso de 80 kilómetros por hora, ja. Cambia todo, y uno tiene la nena…"

Gina, la hija de El Turco Naim y Emilia Attias recibirá una educación especial

Gina, la hija de El Turco Naim y Emilia Attias recibirá una educación especial