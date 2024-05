La escandalosa separación de Emilia Attias y el Turco Naim y los rumores de infidelidad con Nicolás Francella y Flor de la V

Emilia Attias y el Turco Naim fueron una de las parejas más queridas del mundo mediático, y es que después de que se conocieran en 2005, cuando se vieron en ShowMatch, su amor fue instantáneo y cobró tal fuerza que en 2009 decidieron dar un paso más y sellar su amor a través de un casamiento.

Y con una relación pública, ninguno temía mostrarse con el otro, ni tampoco compartir fotografías de sus momentos felices en las redes sociales. Incluso Emilia y el Turco han tenido una hija en 2016, a quien llamaron Gina. Todo parecía soñado, hasta ahora.

Fue Yanina Latorre la encargada de compartir una noticia que cayó cuál balde de agua fría para los seguidores de la actriz o para los usuarios que admiraban la relación: su separación. “Ya venían mal desde hace un tiempo, pero no peleándose, sino cuando uno tiene más necesidades que el otro… no se apagó el amor, pero hay edades en las que tenés más ganas y otras que no”, explicó.

Cuál fue el motivo de la separación entre Emilia Attias y el Turco Nahim

Yanina Latorre estaba al tanto de lo que ocurría en la relación y compartió hechos insólitos que dejó pasmados a sus compañeros de piso: “El año pasado ella fue sola a una fiesta, al Turco le avisaron que estaba con alguien y se apareció de pijama. Él no estaba muy bien de aspecto. Ella sale, se van juntos de la fiesta, y termina ahí”, soltó, introduciendo la problemática de la infidelidad en la relación.

“Él está sin laburo, ella con laburo, él está todo el día en la casa, se volvió paranoico, a perseguirla… ella trabajando, manteniendo la casa, la hija, todo… hasta que él la enganchó, vio varios chats con otro. Ella le dijo que no tenía nada, incluso dejó al amante, y él se felpudeó. Se regaló. Ella se cansó de remarla y se le fue el amor”.

Se separaron Emilia Attias y el Turco Naim. Foto: web.

Y explicó que aunque intentaron mantenerse unidos por su hija, tampoco lo lograron y en consecuencia Emilia lo “echó” de su casa. “Él se deprimió, empezó a hacer cosas no buenas, y ahora, que ella está soltera, de joda, y se lo merece después de todo lo que vivió”, opinó filosa y aclaró que el Turco se fue a vivir a Ecuador porque “dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”.

A modo de conclusión, Fernanda Iglesias agregó un dato clave al relato de Yanina, y se trató sobre la relación entre Nicolás Francella y Emilia, ya que ellos habrían estado juntos en la fiesta donde ocurrió el inicio del fin. Además, tras la bomba que soltaron en el programa de Ángel De Brito comenzaron a circular otros rumores: la supuesta infidelidad del Turco Naim con Flor de la V.