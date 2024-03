Pepe Cibrián reveló por qué decide casarse con todas sus parejas: “Tiene que ver con la salud”

Pepe Cibrián Campoy es un reconocido actor y director teatral que tiene una extensa trayectoria en obras de teatro y fue protagonista de numerosos éxitos. Este año, el artista fue noticia porque se casó con su nueva pareja Ezequiel Frezzotti, a menos de dos años de su última boda.

El actor y director de teatro estuvo de invitado en el programa de Mirtha Legrand y fue allí que confesó el motivo por el que decide casarse con todas sus parejas, lo que siempre llama la atención del público y sus colegas.

Pepe Cibrián en su casamiento con Ezequiel Foto: instagram/pepecir

Pepe Cibrián y el verdadero motivo por el qué se casa con sus parejas

Pepe se sinceró en la mesa de Mirtha Legrand y reveló la verdad de por qué disfruta de casarse con cada una de sus parejas, a pesar de haber tenido matrimonios fallidos en el pasado. “¿Cuántas veces te casaste, Pepito? ¿Cuántos matrimonios tenés?”, le consultó la conductora al artista.

Ante la pregunta, el actor y director teatral respondió sincero: “Matrimonios tuve tres, muy bien. Pero quiero explicar por qué yo me caso: primero, porque uno ama. Yo hice tanto teatro y amo el teatro, cómo puedo amar al amor. Si me fue mal en una obra, ¿no hago más teatro? No. Entonces yo apuesto al amor y apuesto al casamiento siempre”.

Pepe Cibrián contó por qué se casó con Ezequiel Foto: instagram/pepecibri

“Por una simple razón, en mi caso tiene que ver con la salud. Las personas del mismo sexo, si no estamos casadas, puede venir un primo que no conozco y que tome decisiones por nosotros. Si a mí me pasa algo, yo quiero que Ezequiel decida, y lo mismo él”, explicó Pepe Cibrián.

“Es una cuestión de salud. Por ese motivo me caso, porque creo que es bueno protegernos el uno al otro. No es un problema de amor. Ezequiel es un gran compañero”, aclaró el actor.

Luego Mirtha quiso saber cuántos años tiene su pareja. “Ezequiel tiene 41 años y yo 76 años”, respondió Pepe Cibrián.