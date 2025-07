El polémico mensaje que le mandó la mamá de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias: “Viajas en colectivo...”

Fernanda Iglesias está en el centro de las noticias desde que el fin de semana decidió revelar la información que le llegó de una supuesta nueva infidelidad de Diego Latorre a Yanina. Si bien la periodista no dio nombres, las especulaciones señalaron que se trataba del exfutbolista y la panelista de LAM.

En los mensajes que expuso Fernanda se hablaba de un exfutbolista casado con una panelista rubia “muy vigente”, por lo que las señales indicaban a Diego Latorre y Yanina. Tras revelar pequeños detalles del encuentro, la periodista contó que no iba a hablar más del tema porque una de las partes le pidió que no siga.

Por lo que solo se sabía que se conocieron en Bariloche en 1986, y ahora tuvieron un reencuentro. Yanina Latorre no se quedó callada y apuntó sin filtros contra Fernanda por exponer a su familia, en vez de meterse con ella.

Escándalo y nueva guerra entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias

Sin embargo, la historia no quedó ahí y se sumó Dora, la mamá de Yanina Latorre. La mujer defendió a su familia y le mandó mensajes intimidantes a Fernanda Iglesias por revelar la infidelidad de su yerno Diego.

Yanina Latorre y su mamá Dora

Los escandalosos mensajes de la mamá de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias

“Me escribió la mamá de Yanina con la que tenía re buena onda hasta hoy, claramente. De hecho, fuimos a tomar un café una vez", contó al aire de Puro Show Fernanda.

“El karma. Todo se paga en este mundo. ¿Pobre de qué, inútil? ¿Sabés la vida que tiene mi hija? Vos viajás en colectivo y estás sola como un perro", expresó furiosa en el mensaje Dora.

“Estás esperando que Nieto (el ex de Fernanda), tu víctima, te traiga un paquete de arroz. Tu hija vive con el padre y tu hijo varón, el niño con problemas”, agregó la mamá de Yanina en el hiriente mensaje que le escribió a Fernanda.

Ante los polémicos mensajes, la panelista se defendió contundente en el programa. “Habla de mi hija, que no vive con el padre, sino con una amiga, y dice que mi hijo tiene problemas... ¿A vos te parece que la madre de Yanina salga a decirme esto y me denoste (sic) porque viajo en colectivo? Viajo en colectivo porque no tengo auto y son una persona humilde que se gana la plata de una manera honesta”, le contestó Fernanda a la mamá de Yanina.