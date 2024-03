Qué es la tanatopraxia, la escalofriante carrera de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini se encuentra en Argentina para seguir con los preparativos de su boda con Paulo Dybala. No obstante, pese a tener sus días ocupados, ha participado de diferentes notas con los medios. Entre los tópicos más destacados se encuentra su nueva profesión: la tanatopraxia.

Qué es la tanatopraxia

La tanatopraxia es una carrera donde se estudia la preparación de los cuerpos para los velorios. El profesional se encarga de eliminar y borrar cualquier signo de muerte en el cuerpo.

La tanatopraxia, la profesión que permite preparar los cuerpos en los velorios. Foto: Instituto Español

Entre las labores del tanatopractor se encuentra la limpieza de los cuerpos, el embalsamiento y la restauración del cadáver. Al realizar sus trabajos, se prolonga la duración del cuerpo para que los familiares puedan despedirse del fallecido.

El interés de Oriana Sabatini con la tanatopraxia

Ahora bien, de acuerdo con Oriana Sabatini, ella siempre sintió curiosidad sobre temas relacionados con la muerte. Ante este interés, quiso probar otras cosas en medio de su descubrimiento personal.

Oriana Sabatini habló sobre por qué estudio tanatopraxia

“A mí siempre me dio curiosidad (la muerte). El irme afuera, el irme a ver que quería hacer yo realmente de mi vida. Un poco también estar agotada por la exposición que siempre me trajo mi trabajo, dije: ‘por ahí debo probar otras cosas’”, determinó la actriz sobre cómo sintió interés por su nueva profesión.

Seguidamente, la cantante explicó que realizó la parte teórica de la carrera a distancia. Entretanto, las prácticas las hizo presencial con cadáveres. “Haces teoría en tanto y cuando no haya fallecidos. Pero en Italia es un país que tiene mucha gente adulta y nada, llegaron el primer día seis personas”, explicó Oriana Sabatini sobre cómo era la dinámica de las clases.

La prometida de Paulo Dybala destacó que no le afectó ver los cadáveres. “Es una carrera hermosa. A diferencia del trabajo que hacemos, es algo muy anónimo. Es un servicio. A veces no ves a la familia y la persona a la que se lo estás haciendo no te lo agradece”, exclamó la influencer sobre cómo conoció la tanatopraxia.

La tanatopraxia. Foto: Tanatos Formación

Finalmente, Oriana Sabatini descubrió su carrera luego de investigar a una persona que tenía esa profesión. Desde este punto, recalcó que si bien ama cantar, quería hacer otro tipo de cosas.

“Conocí la carrera luego de stalkear a una persona que se dedicaba a esto. Amo cantar, pero necesito hacer otras cosas, mientras tanto”, determinó Sabatini.