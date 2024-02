¡La mandó al frente! Catherine Fulop reveló cómo hizo Oriana Sabatini para convencer a Paulo Dybala de casarse

A fines del año pasado, Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron al mundo entero al compartir imágenes exclusivas del tierno pedido de casamiento. La cantante y el futbolista anunciaron a través de sus redes sociales que se comprometieron y rápidamente comenzaron a planificar la boda soñada.

Según trascendió, Dybala y Oriana darán el sí el 20 de julio de este año y la boda promete ser una de las más épicas, con más de 200 invitados. Sin embargo, llegar a este momento soñado no fue nada sencillo para la cantante. Tal como reveló en varias entrevistas, su sueño era casarse y formar una familia con el futbolista pero el pedido de matrimonio tardó varios años en llegar.

Catherine Fulop, la madre de la artista, reveló cómo fue la estrategia que aplicó Oriana para convencer a Dybala de dar ese importante paso en la relación, ya que él se mostraba bastante negado a contraer matrimonio.

Durante una charla en Socios del espectáculo, la modelo venezolana contó detalles de la relación de su hija y el futbolista campeón del mundo. “Yo le había dado de baja porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me voy a casar nunca’”, confesó.

Luego, filtró la táctica que usó Oriana para convencerlo. “Ella le decía ‘bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos’”. Por lo que todo parece indicar que el ultimátum de Sabatini funcionó ya que su novio le propuso matrimonio en la Fontana di Trevi.

Así fue el pedido de casamiento de Dybala a Oriana

Así será el casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Ángel de Brito, quien conversó con varias personas del entorno de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, consiguió información sobre el esperado casamiento. “Va a ser el 20 de julio, el día del amigo”, reveló el conductor al aire de LAM. Y agregó: “Ella va a estar vestida de Dolce & Gabbana”.

El periodista también reveló que la pareja quería una ceremonia íntima, pero poco a poco se dieron cuenta de que eso iba a ser imposible debido al gran número de personas que conocen. “Van a ser 300 invitados, entre quienes van a estar los jugadores de la Selección argentina y los amigos que ella tiene de la música. Va a ser el casamiento del año”, indicó el conductor. Además, De Brito informó que el mega evento va a ser en un campo ubicado en la provincia de Buenos Aires.