Oriana Sabatini respondió tajante a quienes afirman que dejó su carrera por Dybala: “¿Por qué no?”

Desde 2018, Oriana Sabatini y Paulo Dybala mantienen una relación sentimental y comparten una su vida en la localidad de Piamonte, Italia. La actriz, modelo y cantante ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y comparaciones con sus colegas del mundo artístico debido a su elección de no seguir una carrera similar a la de ellas.

Principalmente, las críticas se centran en su trayectoria en el ámbito musical. A pesar de haber demostrado un notable talento como cantante, Oriana ha optado por un perfil más discreto en comparación con figuras como Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra, quienes han lanzado un mayor número de canciones.

Además, muchos usuarios también cuestionan a la cantante por no forjar una carrera artística con un estilo distintivo, ya que, según la opinión de sus seguidores, no ha logrado encontrar el espacio en el que pueda destacar plenamente con su música.

Durante una entrevista con el YouTuber Pablo Agustín, el cantante compartió su perspectiva en relación con las críticas provenientes tanto del público como de los periodistas especializados en el ámbito del espectáculo: Escuché mucho esto de “Oriana dejó su carrera”, y me da un poco de gracia, porque yo sigo trabajando… No sé qué carrera están hablando y dicen que dejé”.

Más declaraciones de Oriana Sabatini sobre su carrera

" Yo creo que se refiere a que no tengo la carrera que tiene Tini, pero tampoco la tenía cuando lo conocí a Paulo, entonces... ¿eso hace que no tenga un trabajo?”. La actriz, además, hizo hincapié en los medios de comunicación: “Se lo pregunto a los periodistas que dicen ‘dejó su carrera’. Sí, siento que postergué un montón de cosas porque claro, para mí no era viable yo vivir acá (Buenos Aires) y él allá (Italia), y yo estaba enamorada y estoy enamorada, entonces ¿por qué no probarlo? “.

“Yo hago las cosas a mi ritmo”, afirmó la cantante, y aseguró que está dedicada a la música y que muy pronto lanzará una nueva canción en colaboración con otro artista.