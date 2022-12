Oriana Sabatini y su fanatismo por la brujería: ¿es la bruja de la Selección Argentina?

Oriana Sabatini se encuentra en Qatar para alentar y acompañar a su novio, Paulo Dybala que integra el plantel de la Selección Argentina en esta Copa Del Mundo. Pese a que el futbolista solamente ha jugado algunos minutos durante el último partido frente a Croacia, la actriz y cantante mostró su apoyo incondicional durante cada uno de los partidos de la Scaloneta.

Luego del partido que le otorgó el pase a la gran final del Mundial Qatar 2022, Oriana Sabatini visitó a su novio en la concentración del seleccionado y compartió algunas fotos del encuentro en su Instagram. Una en particular llamó la atención: la actriz y cantante se hizo un tatuaje temporario del rostro de Paulo Dybala en su brazo, justo encima del símbolo de la triple luna que tiene tatuado.

El cordobés se reencontró con su novia después de su partido debut ante Croacia. Foto: @orianasabatini

Este símbolo, además de representar las distintas fases de este satélite, también es conocido como “el símbolo de la triple Diosa” y es muy usado en el neopaganismo para referirse a una tríada de diosas en sus tres etapas: virgen, mayor y anciana. Incluso, se dice que tiempo atrás, las sacerdotisas del culto a la diosa, llevaban esa marca en su cuerpo. ¿Tendrá relación con las promesas y los rituales que están haciendo las “brujas argentinas” para ayudar a la Selección?

El fanatismo de Oriana Sabatini por la brujería

Oriana Sabatini ha declarado en más de una oportunidad que le apasionan los cultos ancestrales y la espiritualidad. Incluso, llegó a contar que de no ser actriz y cantante le hubiese gustado ser psicóloga o astróloga, así como también médica forense.

Durante una entrevista con el youtuber Martín Cirio (también conocido como La Faraona), la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini confesó: “yo estudie Wicca, hago brujerías. Estoy leyendo libros de Wicca, hechicería.”

Ante la sorpresa del influencer, la cantante se refirió a la reacción de Paulo Dybala. “Mi novio me re banca, aunque se lo conté de una manera simpática” aseguró de manera muy natural. Consultada sobre si alguna realizó un acto de vudú, explicó: “Vudú no porque siento que si la hechicería me sale mal, la energía se va a volver contra mí.”

En la charla, la artista aseguró que para ella las brujas y los brujos son personas que tienen sensibilidad con la naturaleza. También aclaró que tienen mala fama por cómo han sido tratadas a lo largo de la historia, pero “está re bien ser una bruja”. Además, habló de dones y que todos los mortales tenemos esas “capacidades”, pero que no las hemos desarrollados.

Oriana Sabatini y su fanatismo por la brujería Foto: Instagram

Oriana Sabatini reveló como la brujería la ayudó a sanar

Este año, Oriana Sabatini volvió a lanzar música luego de una larga pausa sin publicar ninguna canción. Durante todo este tiempo, aprovechó para pasar tiempo con su pareja en Italia y, sobre todo, para trabajar en su salud mental. Sobre esto, la cantante confesó en una entrevista para Infobae que probó de todo, desde psicólogos y psiquiatras hasta una bruja y un profesor espiritual.

En varias entrevistas, la joven recalcó lo mucho que la afectan los comentarios negativos sobre su imagen que recibe a través de las redes sociales, lo cual la llevó a desarrollar un trastorno alimenticio. Para poder autoconocerse y sanar, la cantante aseguró que recurrió a una bruja quien le hizo: “Registros akáshicos, constelaciones familiares, meditaciones activas, respiraciones. Todo, todo lo que hay para hacer”.

Oriana Sabatini Foto: Instagram @orianasabatini

“Todos tenemos dolores. Uno por ahí cree que lo está trabajando, pero cuando lo trabajás en un nivel espiritual, se destraban cositas que hablando no se destraban. Por eso me gusta probar terapias” explicó acerca de la implementación de esta ayuda espiritual. “Todo este tiempo me focalicé en poder aprender a controlar mis emociones. Todo lo sentía muy intensamente, entonces siempre que me pasaba algo más negativo, la pasaba muy mal”, cerró.

¿Qué es la Wicca? La religión que practica Oriana Sabatini

La Wicca es una religión neopagana vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Se la considera una religión que crece y evoluciona en el tiempo. La cantante, incluso, tiene un tatuaje en su antebrazo derecho de una diosa, a la cual no mencionó, pero se tatuó cuando apenas tenía 15 años, descubriendo su significado algunos meses después.