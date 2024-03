Oriana Sabatini habló sobre su boda y su deseo de ser madre: ¿se viene un mini Paulo Dybala?

Oriana Sabatini está por dar el “sí” con Paulo Dybala tras más de cinco años de relación. Ante ello, está preparando los diferentes detalles para el magno evento, como invitados, vestido de bodas, preparativos y notas a los medios. Esto último comenzó a realizarlo estas semanas en Argentina, donde reveló detalles inéditos sobre su gran día.

Qué se sabe de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En principio, la actriz reveló a LAM que todavía no cuenta con una lista completa de invitados. Sin embargo, Oriana sentenció que no invitarían personas por compromiso dado que aprendió de la boda de sus amigas que se suele estar con personas que no conoces.

Cómo viven las mascotas de Paula Dybala y Oriana Sabatini. / Instagram

“No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te ponés a calcular los minutos que pasas hablando con cada persona, con gente que quizás ni conoces. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso”, destacó la futura esposa de Paulo Dybala.

Seguidamente, Oriana Sabatini destacó que visitó Argentina para conocer el lugar en donde se iban a casar. Ahí, reveló que su padre se encontraba sumamente emocionado por el evento.

“Mi papá está llorando. Ayer fuimos al Dok e hicimos una pasada, un ensayo”, confesó la cantante sobre la postura de Ova Sabatini a su casamiento.

Oriana Sabatini y su novio Paulo Dybala

Ahora bien, respecto a la luna de miel, la joven recalcó que no habian planeado algo ya que han tenido bastantes lunas de miel por no tener hijos. Ahí, Ángel de Brito aprovechó para preguntarle sobre ese tópico y la respuesta de Sabatini fue tajante.

“Nos gustaría ¿muchos? No sé”, confirmó la hija de Catherine Fulop sobre la posibilidad de tener hijos con Paulo Dybala.