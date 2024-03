Tras anunciar que Kate Middleton tiene cáncer, los príncipes de Gales enviaron un mensaje para el público

El viernes Kate Middleton subió un video en la cuenta oficial de la familia real en el cual confirma que padece cáncer y que se encuentra en tratamiento. La noticia causó conmoción en el mundo, tras varias semanas de especulaciones y distintas teorías que rodeaban a los príncipes de Gales.

Luego de conocerse la noticia, los fieles seguidores de la realeza, los habitantes del Reino Unido y el público en general dejaron mensajes de cariño y deseo de pronta recuperación para la princesa y su familia.

Sin dudas, el anuncio de la pareja heredera al trono británico ha causado profunda conmoción en el mundo, debido a la gran popularidad que posee la princesa de Gales y su activa labor en actos públicos y eventos benéficos.

Los príncipes de Gales agradecieron el cariño tras anunciar la enfermedad de Kate

Frente a las muestras de cariño, el Palacio de Kensington envió un comunicado al público y contó cómo viven su día a día. “El Príncipe y la Princesa están enormemente conmovidos por los amables mensajes de la gente aquí en el Reino Unido, en toda la Commonwealth y en todo el mundo en respuesta al mensaje de Su Alteza Real”, comunicó el portavoz del Palacio de Kensington.

“Están muy conmovidos por la calidez y el apoyo del público y están agradecidos por la comprensión de su solicitud de privacidad en este momento”, agregó el mensaje de la casa real de los príncipes de Gales.

El anuncio de Kate Middleton sobre su enfermedad

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia”, expresó Kate en el video.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, comentó la princesa de Gales.