Carlos Perciavalle se casó por civil con Jimmy Castilhos: los detalles de la romántica ceremonia

Carlos Perciavalle es un actor, productor y humorista uruguayo que tiene una reconocida carrera en el teatro. El famoso fue uno de los pioneros del género teatral cuando alcanzó el éxito que fue apodado como “El rey del café-concert” junto a Antonio Gasalla.

Hace unos meses, el actor presentó a su nueva pareja mientras realizaba una entrevista televisiva para “A la Tarde”. Allí se conoció la identidad del hombre que le robó el corazón al artista. Se trata de Jimmy Castilhos, un productor argentino de 47 años.

Según contaron en ese entonces se conocen hace 23 años, y el amor surgió en el trabajo. “Las cosas pasan en la vida. Ha sido productor mío de todas las temporadas que he hecho en Uruguay”. Luego, agregó: “Hemos tenido una relación maravillosa, me hace reír mucho y me pone de buen humor”.

El casamiento de Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos en Uruguay

La pareja se casó por civil en la ciudad de Maldonado, Uruguay y luego realizaron una ceremonia con familiares y amigos para festejar su unión para siempre. Fue el artista uruguayo, quien compartió imágenes de su casamiento.

Carlos Perciavalle se casó por civil en Uruguay Foto: gentileza la naci

La pareja se mostró muy feliz por este nuevo paso en su vida. Por su parte, Carlos lució un pantalón ancho y una túnica en color blanco, y completó el look con una campera rosa metalizada. En cambio, Castilhos eligió un traje tradicional en color azul oscuro y una camisa en salmón.

Carlos Perciavalle dio el sí con Jimmy Castilhos Foto: gentileza diario crón

En la celebración estuvieron varios invitados famosos argentinos como Eduardo y Elina Constantini. Los recién casados realizaron una publicación en conjunto en Instagram. “Hoy dimos el “sí”. Gracias a la ciudad de San Carlos, y a todos los funcionarios, por este hecho histórico lleno de amor. Gracias a los padrinos y a los testigos”, escribieron junto a un video de la ceremonia por civil.