Quién es Jimmy Castilhos, el prometido de Carlos Perciavalle que es 35 años menor

Carlos Perciavalle es uno de los actores más importantes dentro del mundo del espectáculo uruguayo. Perciavalle se consagró también como un humorista, guionista, director y productor teatral y se gané el apodo de “El rey del café-concert”, un género teatral del que fue pionero junto con Antonio Gasalla.

A sus 82 años, el artista uruguayo estuvo en diálogo con A la tarde (América TV), el programa conducido por Karina Mazzocco. Desde su imponente mansión en Punta del Este, el actor brindó una entrevista, pero el detalle que llamó la atención no fue la decoración de su casa, sino más bien que estaba acompañado.

Carlos Peciavalle. Foto: Instagram

Y es que fue Jimmy Castilhos, su prometido, estuvo sentado junto a él. El hombre de 47 años se mostró junto al actor luego de unos rumores que lo acusaban de haberlo estafado. La pareja se conoce hace 23 años y hablaron de su relación: “Las cosas pasan en la vida. Ha sido productor mío de todas las temporadas que he hecho en Uruguay”.

Los actores se conocen hace 23 años. Foto: Instagram

“Hemos tenido una relación maravillosa, me hace reír mucho y me pone de buen humor”, continuó explicando Carlos. “Hace años que digo que la clave para que realmente surja el amor en una pareja y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo, la droga y el rock and roll pasa, pero la risa queda siempre”, sostuvo el actor muy seguro de su vínculo.

Quién es Jimmy Castilhos, el futuro esposo de Carlos Perciavalle

Jimmy Castilhos es un actor, conductor y productor argentino. Castilhos y Carlo Perciavalle se conocen hace más de dos décadas y el amor surgió en medio del trabajo. Actualmente, ambos residen en Uruguay e incluso tienen un programa juntos: “Perciavalle, Íntimo y eterno”.

En su cuenta personal de Instagram tiene más de 10 mil seguidores y diariamente comparte contenido con los internautas. La mayor parte del tiempo, suele publicar posteos vinculados a su trabajo y poco sobre su vida privada.

Jimmy Castilhos le lleva 35 años a Carlos. Foto: Instagram

“Hicimos muchísimas temporadas en Uruguay que iban a durar dos días y terminaron siendo tres meses. El verano pasado, en enero, vino a quedarse dos días y se quedó toda la temporada, y después se quedó en el invierno”, contó Perciavalle sobre su relación. Luego el humorista detalló cómo fue la propuesta de casamiento.

Jimmy Castilhos es productor y actor. Foto: Instagram

“Hubo propuesta de casamiento gracias a Gustavo Descalzi que nos dijo que nos teníamos que casar, y ahí nomás le pregunté a Jimmy si se casaría conmigo y él me dijo ‘Por supuesto, encantado de la vida’. Entonces me arrodillé, le tomé de la mano y le hice la propuesta formal”, recordó Carlos.