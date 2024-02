Julieta Poggio sufrió un robo, relató cómo fue y compartió una fuerte reflexión: “Está muy picante la calle”

Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano 2023, sorprendió a sus seguidores al compartir una desafortunada experiencia que vivió recientemente. A través de sus historias en Instagram, reveló que fue víctima de un robo de celular y aprovechó para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de la seguridad en la calle.

Con su característico sentido del humor, Poggio comenzó contando cómo se enteró del robo: “Holis, ¿cómo andan? Me ven cara de dormida porque recién me levanto de tremenda siesta que tenía muy merecida”. Luego, explicó la situación: “Les quería contar que no estuve subiendo cosas el fin de semana porque me robaron el celular”. Reconoció sentirse frustrada, pero destacó que la situación no fue peligrosa.

Julieta Poggio enamoró con su look Foto: Instagram

Sin embargo, la actriz hizo hincapié en la gravedad de la situación actual en las calles: “Está muy picante la calle. La semana pasada también le robaron el celular a Lucas (Mata), mi estilista. Por suerte mi situación no fue nada fea ni peligrosa, pero la de él sí. O sea, está muy picante la calle y el ambiente, así que para que anden con cuidado”.

A pesar del disgusto por la pérdida de datos y contenido en su teléfono, Poggio tranquilizó a sus seguidores: “No se preocupen para nada, estoy perfecta. Simplemente, fue la mala situación de perder los datos, los videos, las cosas que tenés en tu celu... Es una paj...”.

Julieta Poggio habló del supuesto romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

En otro contexto, Julieta Poggio también abordó los rumores sobre un posible romance entre Marcos Ginocchio y Eugenia “la China” Suárez. La actriz confirmó que su relación con Ginocchio había llegado a su fin y evitó entrometerse en la vida sentimental del actor. Ante las preguntas sobre un posible vínculo entre Ginocchio y Suárez, Poggio prefirió no opinar, destacando que es un tema privado de ellos.

Aunque se mostró sincera al expresar que no cree que haya algo más entre Ginocchio y Suárez, reiteró su decisión de no interferir en asuntos ajenos y descartó cualquier sentimiento de celos. Su postura refleja una actitud madura y respetuosa hacia la privacidad de los demás.