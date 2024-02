Al mejor estilo fierrero, Julieta Poggio apostó al cuero y dejó ver mucha piel

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Julieta Poggio no solo se consolidó como una exparticipante de “Gran Hermano” con una gran popularidad, sino que también se convirtió en una influencer de referencia en el mundo de la moda.

Su presencia en la plataforma es avasallante: cada día conquista a nuevos admiradores que la siguen de cerca para descubrir sus looks y secretos de estilo. Julieta no solo acumula fans, sino que también se ha convertido en un ícono de la moda para muchos.

Julieta Poggio y un look nocturno espectacular.

Aprovechando su amplia comunidad, la influencer comparte con frecuencia detalles de su vida personal y profesional. En esta ocasión, deslumbró a sus seguidores con uno de sus últimos looks, confirmando una vez más su impecable gusto por la moda.

Juli Poggio cautivó con un look fierrero Foto: Instagram

En las fotos que compartió en sus historias de Instagram, se la puede ver con un look fierrero cargado de cuero y que deja ver mucha piel. Juli llevó un mini short negro engomado, un corset y una campera XL en negro con detalles en naranja.

Juli Poggio enamoró con un look fierrero. Foto: Instagram

Qué dijo Julieta Poggio cuando le preguntaron por qué no sale más con Marcos Ginocchio

Julieta Poggio optó por mantener la discreción sobre los detalles de la separación, mostrando respeto hacia Marcos y la relación que compartieron. En una entrevista para LAM, Poggio expresó que prefirió no revelar más información por respeto a su ex pareja. “Por respeto a él y todo lo que pasamos, prefiero no contar detalles”, señaló.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio y su momento íntimo en Uruguay Foto: Twitter

Finalmente, Poggio explicó que decidió hacer pública la relación porque no podía ocultar la verdad. Enfatizó en que la sinceridad es importante para ella y que no desea fingir ni ocultar su estado sentimental. “No quiero que me pongan de novia con cada pibe con el que salgo. Me van a ver con uno, me van a ver con otro porque estoy soltera”, declaró la artista.