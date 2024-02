Esta es la razón por la que Marcos Ginocchio habría terminado su relación con Julieta Poggio

Después de que Julieta Poggio confirmara su relación con Marcos Ginocchio, Pepe Ochoa, productor y notero de LAM (América TV), compartió una polémica versión sobre el desenlace de este romance entre los ex participantes de Gran Hermano.

Según Pepe Ochoa, Marcos fue quien decidió poner fin a la relación, argumentando que no encajaba con sus aspiraciones profesionales. Ochoa afirmó que Ginocchio expresó que no consideraba que Poggio se ajustara al perfil que buscaba para su carrera. “Marcos busca un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética que Marcos quería”, explicó el productor.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio y su momento íntimo en Uruguay Foto: Twitter

Ante la pregunta directa de Angie Balbiani sobre si la ruptura se debió a que Juli no era de “alta alcurnia”, Pepe Ochoa insinuó que Marcos tenía aspiraciones de asociarse con alguien de un estatus social más elevado. “Para los objetivos que Marcos tiene, Juli no estaba a la altura de acompañar las marcas que él quería llevar adelante”, afirmó Ochoa.

Qué dijo Julieta Poggio cuando le preguntaron por qué no sale más con Marcos Ginocchio

Por su parte, Julieta Poggio optó por mantener la discreción sobre los detalles de la separación, mostrando respeto hacia Marcos y la relación que compartieron. En una entrevista para LAM, Poggio expresó que prefirió no revelar más información por respeto a su ex pareja. “Por respeto a él y todo lo que pasamos, prefiero no contar detalles”, señaló.

Finalmente, Poggio explicó que decidió hacer pública la relación porque no podía ocultar la verdad. Enfatizó en que la sinceridad es importante para ella y que no desea fingir ni ocultar su estado sentimental. “No quiero que me pongan de novia con cada pibe con el que salgo. Me van a ver con uno, me van a ver con otro porque estoy soltera”, declaró la artista.

Los finalistas de Gran Hermano tuvieron una relación amorosa.

Con estos comentarios, tanto Pepe como Julieta ofrecieron distintas perspectivas sobre el final de su relación, mostrando una vez más la complejidad de las relaciones amorosas en el ámbito mediático.