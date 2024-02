Julieta Poggio combatió el calor en corpiño con tachas y botas de caña alta

Julieta Poggio tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y es una verdadera influencer. La exintegrante de “Gran Hermano” pisa fuerte en la plataforma y día a día atrae a nuevos admiradores. No solo suma fans, sino que también logró consolidarse como un referente de la moda para muchos de sus seguidores que siguen atentos sus pasos.

Aprovechando su extensa comunidad, Julieta comparte casi a diario detalles de su vida personal y laboral. En esta oportunidad, la exhermanita no dudó en compartir con sus fans uno de sus últimos looks y conquistó a todos sus fans.

Julieta Poggio cautivó con su look rockero Foto: Instagram

En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram, Julieta mostró el look que eligió para combatir el calor: corpiño negro con tachas, minishort y botas de caña alta a tono. Complementó el look con una bandolera negra que terminó de darle el toque final al outfit.

“Quién me mandó a caminar, dios mío”, escribió sobre la historia, dando a entender que el look no la ayudó a combatir la ola de calor. Gracias a su look terminó por enamorar a quienes se encontraban del otro lado de la pantalla y decidieron regalarle una lluvia de “me gustas” a través de stories.

El increíble cochecito que le regalaron Julieta Poggio y Nacho Castañares a Daniela Celis

Julieta, Nacho y la hermana de Daniela le regalaron un coche doble para Aimé y Laia, el cual cuesta más de un millón de pesos, según el sitio web de la marca. Daniela y Thiago se mostraron muy agradecidos por el regalo para sus hijas y lo armaron todos juntos con entusiasmo.

El lujoso cochecito tiene un precio de $1.345.000 en la página oficial de la marca. En su descripción señala que es seguro, permite múltiples posiciones, y además, viene acompañado de dos huevitos para el carrito.