Julieta Poggio opinó sobre los rumores de romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

Después de confirmar que Marculi fue real, Julieta Poggio enfrentó una incómoda pregunta del notero de LAM, Santiago Sposato, sobre Marcos Ginocchio y los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la China Suárez.

Sin vueltas, el cronista de Ángel de Brito le consultó a Poggio sobre las especulaciones en torno a la relación entre el ganador de Gran Hermano 2022 y la actriz. En respuesta, Poggio mencionó el vínculo laboral entre Ginocchio y Suárez, señalando: “Compartieron trabajos juntos y están en la misma agencia. A mí me parece que no”.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en los Premios Martín Fierro 2023. (Gentileza Telefe)

Qué dijo Julieta Poggio sobre la supuesta relación de Marcos Ginocchio y la China Suárez

Cuando se le preguntó si creía que entre Ginocchio y Suárez podría haber algo más que una relación laboral, Poggio optó por no intervenir en la vida íntima de su excompañero, expresando: “No sé. No quiero meterme”.

El notero continuó indagando si Poggio sentiría celos si Ginocchio estuviera involucrado sentimentalmente con Suárez, a lo que ella respondió: “Me parece que no pasa nada. Es lo que la gente piensa. Igual, ya está. Es tema de ellos”. Aunque el periodista persistió, insinuando dudas sobre su respuesta, Poggio reafirmó su postura: “Es que para mí no pasa nada ahí. Posta”.

La actriz y el modelo posaron para la cámara. Foto: Instagram

Estas declaraciones de Poggio surgen en medio de la incertidumbre generada por los rumores sobre un posible romance entre Ginocchio y Suárez, luego de que la actriz haya estado en una sesión de fotos que el modelo hizo para una marca de ropa masculina. Después de semanas de especulaciones sobre el estado de la relación entre Suárez y Lauty Gram, la pareja sorprendió al dejar de seguirse en Instagram y mantener un perfil bajo en las redes sociales.