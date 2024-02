La fuerte confesión de Rocío Marengo sobre su relación con Eduardo Fort: “Deseamos ser padres juntos pero no llega”

Rocío Marengo tiene una extensa trayectoria en los medios de comunicación argentinos y un gran reconocimiento en Chile debido a su participación en distintos realities que le permitieron ganarse el cariño del público.

En la actualidad, la famosa mantiene un perfil bajo y está alejada de las cámaras, pero si se comunica con sus fanáticos por Instagram. Rocío está en pareja hace 10 años con Eduardo Fort, aunque tuvieron idas y vueltas, siguen juntos y muy felices.

Rocío Marengo y Eduardo Fort cumplieron 10 años juntos Foto: instagram/marengorocio

Con motivo del décimo aniversario de la pareja, la famosa le dedicó una tierna publicación: “Muchas felicidades mi amor. Por mucho más y hasta el final de nuestras vidas”. Pese a que Rocío buscaba dedicarle unas palabras de amor a Eduardo, sus seguidores no reaccionaron de la misma manera y cuestionaron la relación.

El enojo de Rocío Marengo ante las críticas y el desgarrador mensaje sobre su deseo de ser madre

Ante la cantidad de comentarios que recibió, Rocío salió al cruce e hizo un fuerte descargo. “¡Hola! ¡Cuanto debate! ¡Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar! ¿Familia? ¡Es la que forme! Quizá no es la que forman algunos: mamá, papá e hijos. Pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo”, comentó molesta Rocío.

Rocío Marengo realizó un fuerte descargo ante las críticas por su relación con Eduardo Fort Foto: instagram/marengorocio

Luego abrió su corazón y explicó su lucha por ser madre con su pareja: “Tema hijos: lamentablemente para que dejen de especular y tirar mierda tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, pero no llega. Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”.

El mensaje de Rocío Marengo para los haters por criticar su relación con Eduardo Fort Foto: instagram/marengorocio

Por último, reflexionó: “Besos y tratemos todos de empatizar con el otro. Desde afuera no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos”.