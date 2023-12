Viralizaron una foto de la tumba de Gustavo Martínez, el padrino de los hijos de Ricardo Fort: “Qué triste”

Gustavo Martínez fue la persona de máxima confianza de Ricardo Fort, quien lo eligió como padrino y tutor de sus hijos, Martita y Felipe. Martínez falleció hace casi dos años luego de arrojarse desde el piso 21 de su departamento en Belgrano donde vivía con los hijos del famoso chocolatero.

Tiempo después del fallecimiento, Martita Fort le dedicó unas desgarradoras palabras a Gustavo a través de las redes sociales: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”. Además, reveló que no había percibido señales de lo que sucedería y destacó la enfermedad (principio de Alzheimer) que atravesaba Gustavo.

Gustavo era padre de Martita y Felipe. Foto: Gentileza

La joven también abordó la situación en la que se enteró de la noticia mientras veía una serie y lamentó la aparente falta de comprensión hacia la complejidad de la enfermedad de Martínez. A pesar de la tragedia, agradeció a Gustavo por los cuidados que brindó desde su infancia: “De igual manera fue una persona que ocupó un rol importante en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD mi padrino”.

Ricardo le confió a Gustavo sus hijos. Foto: Gentileza

La triste imagen de la tumba de Gustavo Martínez: en redes apuntaron contra los hijos de Ricardo Fort

La imagen de su nicho, compartida a través de un video en YouTube, revela un detalle desolador: apenas un pequeño ramo de flores artificiales adorna el lugar. Este detalle ha suscitado reacciones de tristeza y preocupación entre los seguidores de Martínez y del empresario fallecido en el año 2013.

Comentarios como “Qué triste que nadie vaya a visitarlo” y “Como verán, no viene nadie a verlo” reflejan la sorpresa y la pena de aquellos que se encontraron con la grabación realizada en el Cementerio de la Chacarita.

El estado de la tumba de Gustavo Martínez. Foto: Gentileza

La lápida también ha sido objeto de cuestionamientos. Con la inscripción “Gustavo Adolfo Martínez. 4-6-1959 / 16-2-2022. Te amamos, tu familia”, algunos usuarios expresan su deseo de ver más mensajes de afecto para el hombre que asumió la responsabilidad de criar a los herederos de uno de los personajes más queridos de la farándula.

La dedicatoria en el nombre. Foto: Gentileza

La reveladora imagen de la tumba de Gustavo Martínez invita a la reflexión sobre el sufrimiento que llevó a su trágico final y la importancia de recordar y honrar a quienes han dejado una marca significativa en nuestras vidas.