Así está hoy Tito Speranza, el guardaespaldas de Ricardo Fort que brilló al lado de Marcelo Tinelli

Hector ´Tito´ Speranza, el histórico guardaespaldas de Ricardo Fort, vive una vida alejada de los medios. A sus 50 años, el mediático reveló como es su vida alejada de los medios, que lo vieron brillar en el Bailando por un Sueño, Combate y los teatros de todo el país.

El ex guardaespaldas de Ricardo Fort brindó una entrevista al medio Teleshow y contó cómo sigue su vida después de sus apariciones en televisión, luego de ser “descubierto” por Marcelo Tinelli, allá por el 2010.

TITO SPERANZA, debutó como bailarín, pero no faltó la previa de rigor con Marcelo.

“Tito” en unos días cumple 24 en pareja con Marcela Villagra, con quien además de vivir una romántica historia de amor, comparte la pasión por el deporte. Ambos son preparadores físicos, también entrenan y realizan sus propias rutinas. Ella, en tanto, suele entrenar a Martita Fort, la hija de Ricardo en un reconocido gimnasio de Cañitas, donde también entrena a personas de entre 18 y 78 años.

Su modestia, humildad y el bajo perfil que lo caracterizaron siempre. No le interesa el famoso “estar por estar” en los medios. Para él, la televisión es un oficio con el que aprendió a convivir desde que hizo su primera aparición.

Tito Speranza en Showmatch.

La vida de Tito Speranza fuera de los medios

“Soy un tipo muy estructurado y no tengo una doble cara. Hago lo que realmente me satisface”, dice quien rechazó convocatorias para ser panelista en un reality: “No me interesa hablar mal de la gente solo para estar en televisión”, dice sin titubear. Y sin apuro por estar del otro lado de la pantalla. No lo necesita tampoco.

Pese a convertirse en uno de los juguetes mediáticos de Tinelli, que tras su ida y vuelta al costado del escenario, lo convocó para ser participante del Bailando. Tito jamás dejó su trabajo en el gimnasio con sus alumnos, también siguió entrenando y trabajando como custodio. Luego del “boom” que le produjo su aparición en el Bailando, también hizo teatro, y desde el 2014 al 2018 estuvo en Combate.

Como custodio, además de trabajar para Fort, veló por la seguridad de las hermanas Venus y Serena Williams en su visita al país, en 2013. Y en 2010 había sido contratado para estar a cargo de la seguridad de Lionel Messi en un partido organizado en Panamá.

Pese a estar en un buen momento laboral, Héctor Speranza optó por no quedarse quieto y en plena pandemia, se recibió de periodista deportivo, tuvo un programa de radio en Continental y producía su propia columna deportiva los sábados a la tarde. Actualmente, dice que está alejado, pero sigue yendo a la televisión cada vez que la producción de Pasapalabra lo convoca para participar del programa de Iván de Pineda.

Tito Speranza

“Está bueno porque me gusta competir, además, agilizo la mente, ayuda a la cabeza”, destacó sobre su rol en el ciclo de entretenimiento el deportista que jugó al básquet durante 40 años.

“¿Qué puedo hacer con este nuevo oficio?”, se planteó Tito sobre la televisión, cuando ya era una figura, y vio que tenía posibilidades de seguir. Todo lo que hizo y hace fue para sumar en su carrera. Le gusta estar en constante aprendizaje. “Si hay algo que realmente me satisgafa lo voy a hacer, pero no hay”, dice sobre su presente.

Speranza se negó a hablar para las cámaras en primer término pero luego dio una breve declaración. (Instagram).

Tito cuenta que en este año no lo convocaron para ser parte del Bailando 2023. Al respecto, asegura: “Algo me conocen, y no les sumo”. La última vez que se encontró con Marcelo Tinelli fue en 2018 y por una cuestión comercial: fue a hacer una publicidad a su programa.

En el cierre de la entrevista y sin renegar de su presente, Tito consideró que desde que se fue “de Combate y de la radio estoy como apagado”. A la espera de un llamado, el mediático guardaespaldas, se encuentra abierto a escuchar nuevas propuestas, pero no se desespera.