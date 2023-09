Flavio Mendoza se horrorizó con los dichos de la hija de Floppy Tesouro a Marcelo Tinelli: “Cada uno cría y educa...”

Floppy Tesouro asistió para apoyar a su amigo Kenny Palacios, pero fue su hija Moorea, fruto de su relación con Rodrigo Fernández Prieto, quien se convirtió en el centro de atención con un picante intercambio con Marcelo Tinelli que incluyó algunos comentarios poco amigables.

Antes de que Palacios hiciera su entrada en la pista, Tinelli notó la presencia de Floppy Tesouro y comenzó una serie de intercambios con la niña. Durante la conversación sobre la escuela, Moorea hizo un comentario sorprendente: “Creo que antes te iba mal”.

Tinelli, inicialmente sorprendido, respondió de manera algo brusca: “Fui un excelente alumno. ¿Qué sabes tú de mi vida, pende...? Ya me calenté”, pero luego se disculpó diciendo: “Perdón por llamarte pende..., pero así se me escapó”. A pesar de la disculpa, la niña dejó a todos atónitos con su respuesta audaz: “Yo te diría pel***do”. Esto generó murmullos en el estudio, y mientras algunos quedaron impresionados por la actitud de Moorea, otros se sorprendieron por su elección de palabras.

Sorprendentemente, el conductor no se mostró molesto y bromeó diciendo que esperaba otro insulto, posiblemente relacionado con su edad. “Quizás me lo dijo con cariño”, especuló, y concluyó elogiando la franqueza de Moorea al afirmar que “acertó en todo lo que dijo”.

Por su parte, Floppy Tesouro, quien sostenía el micrófono para que su hija hablara y hacía gestos cómicos cada vez que Moorea lanzaba comentarios picantes, aclaró rápidamente que no tenía nada que ver con la situación.

El descargo de Flavio Mendoza a Floppy Tesouro

Uno de los críticos de la exposición de la niña en televisión fue el reconocido artista Flavio Mendoza, quien compartió su punto de vista en Twitter. En su perfil, Mendoza expresó su desaprobación, diciendo: “Es lamentable permitir que un niño de 6 años hable de esta manera en la televisión. No es divertido. Cada uno cría y educa como puede, pero esto no me parece apropiado”.

El tuit de Flavio Mendoza. Foto: captura.

El comentario de Mendoza desencadenó una serie de respuestas en las redes sociales, generando opiniones divididas sobre la situación. Algunos argumentaron que Marcelo Tinelli había sido poco amable al referirse a la niña como “pendeja”, mientras que otros consideraron que la madre de Moorea parecía tomarse la situación con humor y que resultó incómodo y una falta de respeto.