Cumplió 7 años y descolocó a Marcelo Tinelli: así está hoy Moorea, la hija de Floppy Tesouro

Floppy Tesouro es una de las famosas que más presencia tiene en el mundo digital, allí publica lo relacionado a su rutina de todos los días, como son los looks que usa, los momentos que pasa con su hija y sus trabajos.

El look total black de top y falda de tablas de Floppy Tesouro. Foto: Instagram

La modelo es madre de Moorea, quien cumplió años. La hija que tuvo junto al empresario Rodrigo Fernández Prieto con quien se casó en el año 2017. Sin embargo, después de varias idas y vueltas, la pareja decidió poner fin a la relación y así a fines de 2020 se divorciaron.

La mediática subió la apuesta y subió un video de su hija que indignó a todos en las redes sociales

De todas maneras, tanto la famosa como su expareja mantienen una buena relación por el bien de su pequeña. Es común ver en el perfil de la modelo los momentos que comparte junto a su hija, ya que Floppy trata de estar presente en cada detalle y momento especial.

Así está hoy Moorea, la hija de Floppy Tesouro

Hoy, Moorea con 7 años de edad recién cumplidos, ya se posiciona como una pequeña influencer de la moda en las redes sociales. En varias de las publicaciones que publica la modelo, se puede ver como ambas combinan los colores y se arman looks muy parecidos.

Moorea, la hija de Floppy Tesouro Foto: instagram/floppyte

La pequeña es fanática de la moda, muy parecida a su mamá y además sigue los pasos del arte. Es usual ver en el perfil de la famosa, las actividades que realiza su hija y los momentos especiales que pasa, ya que como toda madre orgullosa, no duda en dejarle mensajes y dedicatorias tiernas en las redes sociales.

Floppy Tesouro y su hija Moorea Foto: instagram/floppytesouro

Hasta el momento, la pequeña estudia comedia musical en el Estudio de Danzas de Reina Reech, y así es como la famosa comparte los momentos en que su hija baila y canta, divertida, mostrando su talento para el arte frente a los seguidores de su mamá.

Floppy Tesouro y su hija Moorea eligen looks similares durante sus vacaciones en Miami. Foto: Instagram

El momento entre la hija de Floppy y Marcelo Tinelli

En el programa del viernes (que fue grabado con anticipación) la hija de Floppy y Marcelo Tinelli protagonizaron un fuerte “cruce” que terminó en un exabrupto que descolocó por completo a Marcelo Tinelli.

“Respondedora la pende... Iba a decir ‘la pendeja’, pero no da”, expuso el conductor, sorprendido por las formas de la niña, pero ella no se quedó callada: “Si querés, decime ‘la pende...’, pero yo te respondo algo peor”. Él le dijo que era con cariño, pero la niña insistió en que él era peor “pero no de cariño”.

El conductor siguió insistiendo en coincidir en algún punto de la charla con la niña, por lo que la conversación giró hacia su desempeño en la escuela. Aunque Moorea aseguró que le iba bien en los estudios, dijo algo que al conductor no le simpatizó nada: “Creo que a vos antes te iba mal”.

La hija de Floppy Tesouro discutió con Marcelo Tinelli. Foto: América

“Fui excelente alumno. ¿Qué sabes de mi vida vos pende...? Ya me calenté”, lanzó, pero comentó arrepentido: “Perdón que te diga pende..., pero bueno me salió así decírtelo”. No obstante, la niña dejó a todos perplejos con su respuesta: “Yo te diría pel***do”. Ese mismo viernes que pasó la transmisión del programa fue el día de la lujosa fiesta de cumpleaños de la pequeña.