Moria Casán criticó contundentemente el look de Marcelo Tinelli: “Se puso demasiado botox”

La “number one”, Moria Casán, dio su sincera opinión sobre el nuevo look y los retoques estéticos del reconocido conductor Marcelo Tinelli.

En una entrevista con LAM, le preguntaron a la actriz si le gustaba el nuevo estilo platinado del empresario a sus 63 años. La diva sin filtro respondió contundente: “Me gusta como le queda el platinado, me parece que se puso demasiado botox o ácido hialurónico, tiene una ceja media rara, no sé…”.

“No lo vi mucho, pero me divierte Marcelo, me gusta el Marcelo soltero, libre… a él se le nota cuando se saca mochilas porque hay momentos que se desangela y expande su luminosidad”, agregó Moria.

Moria Casán.

QUIENES SERÁN LOS JURADOS DEL BAILANDO 2023 JUNTO A MORIA

A tan solo meses del regreso de Tinelli a la gran pantalla, Moria habló de la posibilidad de volver a ser jurado del Bailando por un sueño: “No me preocupa estar haciendo teatro y tener que estar en la televisión. He hecho cine, teatro, radio y tele estando embarazada. Soy todo terreno”.

Asimismo, reveló que ya había recibido una llamada telefónica por parte del “Chato” Prada para que se sume a esta nueva edición. Sin embargo, no aceptó esta propuesta apenas la recibió.

Según ella, esto no fue una táctica de negociación, sino que: “En principio me dio cosa pensar en hacer de nuevo lo mismo. Ahora pienso que es una nueva era y que la llegada de Marcelo a canal América trae una oxigenación de show. Es un canal que quiero, pero está mucho en la noticia. Me parece que buscar espectáculo es favorecedor. Igual, yo no tengo quilombo de negociaciones: no soy ni cara ni barata”, dijo contundente.

Además, habló sobre los rumores de que Ángel de Brito y Pampita la acompañarían en esta edición del Bailando, dijo con ternura: “Son muchos años con ellos. Tenemos un código. La gente que es profesional y saben de qué se trata tienen los ojos puestos en el show. Somos los jugadores que le dan la pelota a Messi...”.

Por último aclaró: “Me gustaría que el show tenga otra vuelta. Yo no lo necesito para validar mi trayectoria, pero estaría bueno para desactivar algo de mis compañeros y jugar entre nosotros”.