Floppy Tesouro estaría en pareja con un empresario que conoció en Ibiza

Floppy Tesouro, una vez más, se convierte en blanco de especulaciones debido a un nuevo rumor en torno a ella. Eso sí, en esta ocasión, no es algo que sea para sorprenderse ni mucho menos criticar. Esto se debe a que se trata de una noticia encantadora y que enloqueció a sus fanáticos.

Pues, en las últimas horas ha trascendido que Floppy Tesouro estaría nuevamente en pareja. Tras separarse del empresario gastronómico, Ezequiel Pereira, con quien estuvo de novia durante mucho tiempo, aparentemente ya habría un nuevo candidato en su corazón.

Floppy Tesouro y Ezequiel Pereira Foto: instagram

Fue el periodista Pepe Ochoa, a través del canal de redes sociales, El ejército de LAM, quien dio esta primicia. Mediante Tiktok, el especialista en farándula reveló esta información. “Floppy Tesouro le dio una nueva chance al amor”, comienza diciendo y luego agrega: “él es italiano, su nombre es Biagio Consalvo y la conoció a Floppy en Ibiza hace un mes y medio. La invitaba a salir, ella no quería hasta que cedió. Hoy oficialmente están saliendo”.

Asimismo, Ochoa contó que Floppy y su actual pareja, Biagio, ya fueron vistos juntos en una fiesta en Ibiza. Por otro lado, también se confirmó, tal y como afirmaron desde LAM, que ambos pasan mucho tiempo en Miami, donde él reside y tienen el espacio para conocerse mucho mejor.

El comentario revelador de Floppy Tesouro a Biagio Consalvo Foto: Vía País

¿A qué se dedica Biagio Consalvo?

Según confirmó Pepe Ochoa, Biagio Consalvo se dedica a los bienes raíces al igual que Rodrigo Fernández Prieto, el ex esposo de Floppy Tesouro y el padre de su hija, Moorea. Sin embargo, por el momento, todo indica que Floppy aún no ha hecho las presentaciones correspondientes ya que, por lo que dijo en el programa Biri Biri, tiene que estar “recontra segura” antes de llevar a alguien delante de su familia. Esto incluye, especialmente, a la pequeña Moorea y a su ex.